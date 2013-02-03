کارگران استان مرکزی در مسابقات شنا با یکدیگر به رقابت پرداختند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در حاشیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با حضور 70 نفر از کارگران مراکز صنعتی این استان در رده های سنی 20 تا 35 سال و 35 سال به بالا برگزارشد.

ناصر شیخی افزود: ورزشکاران در دو ماده کرال سینه و 50 متر قورباغه به مدت یک روز با هم به رقابت پرداختند.



وی بیان کرد: در رشته کرال سینه در رده سنی 20 تا 35 سال، مهدی چقا مقام اول، حسین تاج فرد مقام دوم و مهدی روحانی فرد مقام سوم را به دست آورند.

شیخی ادامه داد: در رشته کرال سینه رده سنی 35 سال نیز بابک نقدی عنوان اول، امیرمسعود چراغی مقام دوم و حمید مرادی عراقی عنوان سوم را کسب کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفه اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: مصطفی سجادی، روح الله بغدادی و محمد رضا نادری در رشته 50 متر قورباغه در رده سنی 20 تا 30 سال به ترتیب عنوان های اول تا سوم کسب نمودند.

در رشته 50 متر قورباغه رده سنی 35 سال به بالا، علیرضا تاج فرد، مجید نوایی، مجتبی داعی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است مسابقات شنای کارگران استان مرکزی اراک عصر روز شنبه برگزار شد.

