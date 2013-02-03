تخفیف 50 درصدی هتل ها در مشهد صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی گفت: مسافران در صورت رزرو هتل در ایام دهه فجر، می توانند از تخفیف 50 درصدی هتل های سطح مشهد بهره مند شوند.

محمد قانعی اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن دهه مبارک فجر و اهمیت ترویج فرهنگ رزرو هتل در کلان شهر مشهد، اتحادیه برای هموطنانی که در ایام دهه فجر قبل از اقامت اقدام به رزرو هتل کنند تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته است.

قانعی افزود: همواره این توصیه به مسافران می شود که قبل از وارد شدن به مشهد مقدس علی الخصوص در زمان پیک حضور زائران، برنامه ریزی های لازم برای انتخاب محل اقامت خود را انجام دهند تا سفری با اطمینان خاطر را داشته باشند.

وی در خصوص مزایای رزرو محل اقامت گفت: رزرو کردن محل مورد نظر برای اقامت قبل از آغاز سفر موجب آسایش خاطر مسافران، ارتقای سطح خدمت رسانی هتلها، جلوگیری از سودجویی مسافرکشان شخصی و اسکان در اماکن اقامتی غیرمجاز می شود.

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی تصریح کرد: افزایش ظرفیت هتلهای موجود و افتتاح چند هتل جدید از جمله سایر اقدامات اتحادیه همزمان با ایام دهه فجر است.

آغاز طرح ویژه بازرسی و نظارت اصناف در مشهد



رئیس بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی از آغاز بکار گروههای ویژه بازرسی در آستانه سال نو در مشهد خبر داد.

هاشم جهان نوش اظهار کرد: طرح ویژه بازرسی و نظارت اصناف از امروز با فعالیت 33 تیم بازرسی ویژه برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی در سطح مشهد آغاز شد.

رئیس بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی با اشاره به آغاز طرح ویژه نوروزی از اول اسفندماه افزود: هر ساله طرح ویژه نوروزی از ابتدای اسفندماه در سراسر کشور آغاز و تا پانزدهم فروردین ادامه می یابد، اما امسال بر اساس تاکید استاندار و مصوبات جلسه کمیته تنظیم بازار این طرح از نیمه بهمن ماه در استان شروع شده و با طرح ویژه کشوری ادغام می شود.

جهان نوش با اعلام هدفمندترشدن بازرسی ها در طول این طرح اظهار کرد: اولویت بازرسی در طرح ویژه نظارتی با کالاهای اساسی از قبیل روغن، برنج، حبوبات، مواد پروتئینی، نان، کیف و کفش و پوشاک و همچنین خدمات با اولویت یک نرخ گذاری مانند خدمات خشکشویی، رستوران و تالارهای پذیرایی است.

وی افزود: در طول اجرای طرح ویژه نظارتی، شعب سیار تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان در محل واحدهای صنفی حضور یافته و در صورت لزوم اقدام به صدور رای برای واحدهای صنفی متخلف می کنند.

رئیس بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: کلیه واحدهای صنفی مکلف به نصب نرخ نامه خدمات، درج قیمت کالا و رعایت درصد سود خرده فروشی و عمده فروشی هستند که در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده با متخلفان برخورد قانونی می شود.