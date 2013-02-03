260 ورزشکار گلستان طی یکسال به تیمهای ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح های ورزشی گرگان افزود: همچنین سال گذشته، دو قهرمان توانستند در مسابقات پارالمپیک حضور داشته باشند و همچنین با حمایت ها و توجه مسئولان استان به امر ورزش توانستیم، سرانه ورزش استان را از دو دهم درصد به هفت دهم درصد ارتقا دهیم.

وی اظهار داشت: پروژه های ورزش ما در سال جاری حدود 25 پروژه است که از میان 8 پروژه در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

پاشا افزود: سالن های بندر ترکمن، کردکوی، سالن بستکبال بانوان و خانه کشتی از جمله پروژه هایی است که در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان ادامه داد: ورزشکاران ما سال گذشته توانستند بعد از 36 سال رکورد دو میدانی کشور را جابه جا کنند، همچنین توانستیم بزرگترین پیاده روی خانوادگی را در گنبد کاووس برگزار کنیم.

وی افزود: همچنین در سال گذشته نیز بانوان تنیس روی میز ما توانستند رنکینگ تنیس روی میز را کسب کنند و دو نفر از آنها برای مسابقات المپیک لندن انتخاب شوند، ضمن اینکه ما توانستیم مسابقات بین المللی کشتی و پرورش اندام کشور را سال گذشته در استان برگزار کنیم.



پاشا افزود: خوشبختانه تا به الان توجه بسیار خوبی به ورزش شده و تلاش های بسیاری برای ارتقای این امر صورت گرفته است.



پاشا عنوان کرد: در حال حاضر در استان و در شهرستان گرگان حدود 47 هیئت ورزشی،41 بانوی نایب رئیس هیئت ورزشی و 521 هیئت ورزشی در سطح شهرستان ها داریم.

وی ابراز کرد: امیدواریم با فضاهایی که ایجاد می شود بتوانیم شاهد رشد بیشتری در امر ورزش قهرمانی در استان باشیم.

وی افزود: باید سعی کنیم بستر را برای قهرمانان در سالهای آینده فراهم کنیم چرا که ما دارای استعداد های بسیار خوبی در ورزش استان هستیم و مسئولین نیز تا به حال تلاش کردند تا بتوانیم در این امر به توسعه دست پیدا کنیم و البته توانستیم ارتقای خوبی را در سطح کشور داشته باشیم.