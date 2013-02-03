همایش فرزندان انقلاب در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام علی قره داغی٬ استاد حوزه علیمه قم٬ در این همایش که ظهر یکشنبه در کانون فرهنگی تربیتی امام علی (ع) برگزار شد٬ افزود: ایران اسلامی به برکت درایت و دور اندیشی بزرگ مرد تاریخ امام خمینی (قدس) به پیروزی رسید.



وی با بیان اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران مردی سیاست مدار و ولایی بود٬ گفت: امام خمینی (ره) با حرکت خردمندانه خویش ظلم و جور طاغوت را به جهانیان نمایان کرد.



این استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: همه باید با ارتباط بیشتر با خدا و عشق به ائمه اطهار (ع) تلاش کنند تا انقلاب اسلامی به انقلاب امام عصر (عج) وصل شود.



دهه فجر فرصت مناسبی برای ارایه دستاوردهای انقلاب



حجت الاسلام قره داغی با اشاره به این که دهه فجر فرصت مناسبی جهت ارائه دستاودهای انقلاب اسلامی به جامعه است٬ اضافه کرد: امروز معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان باید در اولویت برنامه های فرهنگی به ویژه در مدارس قرار گیرد.



وی اظهار کرد: باید جنگ نرم دشمن را جدی گرفت و با استفاده از فناوری های جدید و ابزارهای نوین، حرکت گسترده ای را در حوزه جوانان و دانش آموزان آغاز کرد.



بصیرت افزایی٬ گامی موثر در برابر توطئه های دشمنان است



پروین مفتح زاده٬ معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه ۲ اراک نیز در این همایش گفت: امروز در شرایط بسیار حساسی قرار داریم و اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان باید با بصیرت، هوشیاری و آگاهی توطئه های دشمنان را خنثی سازند.



وی ماه بهمن را یادآور روزهای شیرین پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: مردم با وحدت انقلاب اسلامی را به پیروزی رسانده و امروز نیز باید با اتحاد، همه تلاش خود را برای حراست از ارزش ها و اهداف این انقلاب به کار گیرند.



لازم به ذکر است٬ در این همایش ها که تا 21 بهمن جاری ادامه دارد٬ هفت هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف آموزش و پرورش ناحیه دو اراک حضور خواهند یافت.



گفتنی است٬ در این همایش ها مباحث مهم انقلاب توسط استادان و صاحب نظران برای آینده سازان میهن اسلامی بازگو می شود.



