"مثل یک خواب" به پایان نزدیک شد

رضا غفاری‌اعتبار کارگردان "مثل یک خواب" در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی فاطمه مسلمی، اواخر دی ماه امسال در تهران کلید خورد و ما در لوکیشن‌هایی چون سهروردی، اشرفی اصفهانی، ده ونک، شهرک گلستان ، جمهوری و... تصویربرداری داشته‌ایم.

وی افزود: به زودی ضبط تصاویر به پایان می‌رسد و تدوین همزمان را نیز من به همراه مسعود دولتخانی از اواسط تصویربرداری شروع کرده و ادامه می‌دهیم.

هادی دیباجی، صدف طاهریان، شهروز ابراهیمی، محمد حمزه‌ای، زهره حمیدی، فریماه ارباب، حسن تسعیری، علی یداللهی و محمود پاک نیت در "مثل یک خواب" بازی دارند.

دیباجی و طاهریان در این ‌فیلم نقش زوجی به نام‌های رضا و مانا را دارند که بعد از مدتی زندگی مشترک، دچار روزمرگی شده و از یکدیگر غافل مانده‌اند تا اینکه بر اثر بروز حادثه‌ای عجیب، زندگی یکنواخت آن دو دستخوش تغییراتی می‌شود.

"مثل یک خواب" در گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو تولید می‌شود و بازنویسی فیلمنامه آن را کاوه سجادی حسینی بر عهده داشته است. مجری طرح پروژه بهنام باریکابی، مدیر تصویربرداری فریبرز سیگارودی، طراح صحنه و لباس محمد کفاشیان و صدابردار وحید دوزنده است. همچنین دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز فروزان جلالی، منشی صحنه هدیه نصیری، گریم سالومه کلوند و پرهام کاکویی، عکاس آرش زارع، مدیر تدارکات دانیال تنظیفی، دستیار دو کارگردان و دستیار برنامه‌ریز حامد اکبری است.