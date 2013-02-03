  1. هنر
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

"مثل یک خواب" به پایان نزدیک شد

"مثل یک خواب" به پایان نزدیک شد

کارگردان "مثل یک خواب" اعلام کرد تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به زودی به پایان می‌رسد.

رضا غفاری‌اعتبار کارگردان "مثل یک خواب" در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی فاطمه مسلمی، اواخر دی ماه امسال در تهران کلید خورد و ما در لوکیشن‌هایی چون سهروردی، اشرفی اصفهانی، ده ونک، شهرک گلستان ، جمهوری و... تصویربرداری داشته‌ایم.

وی افزود: به زودی ضبط تصاویر به پایان می‌رسد و تدوین همزمان را نیز من به همراه مسعود دولتخانی از اواسط تصویربرداری شروع کرده و ادامه می‌دهیم.

هادی دیباجی، صدف طاهریان، شهروز ابراهیمی، محمد حمزه‌ای، زهره حمیدی، فریماه ارباب، حسن تسعیری، علی یداللهی و محمود پاک نیت در "مثل یک خواب" بازی دارند.

دیباجی و طاهریان در این ‌فیلم نقش زوجی به نام‌های رضا و مانا را دارند که بعد از مدتی زندگی مشترک، دچار روزمرگی شده و از یکدیگر غافل مانده‌اند تا اینکه بر اثر بروز حادثه‌ای عجیب، زندگی یکنواخت آن دو دستخوش تغییراتی می‌شود.

"مثل یک خواب" در گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو تولید می‌شود و بازنویسی فیلمنامه آن را کاوه سجادی حسینی بر عهده داشته است. مجری طرح پروژه بهنام باریکابی، مدیر تصویربرداری فریبرز سیگارودی، طراح صحنه و لباس محمد کفاشیان و صدابردار وحید دوزنده است. همچنین دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز فروزان جلالی، منشی صحنه هدیه نصیری، گریم سالومه کلوند و پرهام کاکویی، عکاس آرش زارع، مدیر تدارکات دانیال تنظیفی، دستیار دو کارگردان و دستیار برنامه‌ریز حامد اکبری است.

کد مطلب 1807380

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