شماره جدید دو فصلنامه «تربیت اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبگزاری مهر، در این شماره مقالات: تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی، نظریۀ قبض- ظهور: تبیینی شناختی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، ملاحظات جنسیتی در برنامه‌ریزی‌آموزشی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی با محوریت تفسیر المیزان، نهاد آموزشی مکتب در قیروان (قرن سوم) به روایت محمد بن سُحنون منتشر شده است.

همچنین مدل‌های تربیتی در تقویت مشاهده از منظر روایات امام علی(ع)، راهبردهای بنیادی تبلیغات در تعلیم آموزه های دینی و تربیت اسلامی، تأملی بر رویکرد و روش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در کتاب «درآمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران» و انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی به رشته تحریر درآمده است.

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