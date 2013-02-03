کتاب "ذهن آگاهی" در البرز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با نگارش رضا گلپورعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و اسماعیل سلیمانی دانشجوی دکتری تخصصی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز منتشر شده است.

کتاب ذهن آگاهی در ده فصل با بخش‌هایی از جمله، چیستی ذهن آگاهی، مولفه ها و همبسته‌های ذهن آگاهی، فراشناخت و ذهن آگاهی، رویکردهای درمانی و کاربرد و فواید ذهن آگاهی، مداخله های مبتنی بر ذهن آگاهی، ذهن آگاهی وافسردگی ، ذهن آگاهی و اختلال خواب، آموزش ذهن آگاهی و سنجش ذهن آگاهی تدوین شده است.

درارائه مطالب این کتاب سعی شده است تا ابتدا به توصیف جنبه های نظری ذهن آگاهی پرداخته شود سپس مداخلات مختلفی که ازاین منظر برای مداخله در زمینه مشکلات روانشناختی مختلف مطرح شده بیان شود.

درادامه این کتاب نیز آموزش ذهن آگاهی و ابزارهای مختلف مورد استفاده برای سنجش آن ارائه شده است.

کتاب ذهن اگاهی در 172 صفحه و شمارگان 1000 نسخه با قیمت 4200 از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است.

تیم فوتسال دانشجویان پسر جهاد دانشگاهی نایب قهرمان المپیاد کشوری شد

در چهارمین دوره مسابقات فوتسال مراکز علمی کاربردی کل استان تهران و البرز، تیم فوتسال دانشجویان پسر مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3 واقع در صفادشت به مقام نائب قهرمانی دست یافت.

این دوره از مسابقات با هدف انتخاب اعضای تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه جامع علمی کاربردی برای دوره‌های المپیاد کشوری برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها تیم‌های مرکز علمی کاربردی علامه طبرسی، مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3 و مرکز علمی کاربردی انفورماتیک به ترتیب مقام‌ های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

این رقابت‌ها با حضور بیش از 40 تیم با حمایت سازمان ورزش و تربیت بدنی علمی کاربردی استان تهران برگزار شد.

در این مسابقات سه نفر از دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3 برای شرکت در دوره‌های المپیادی کشوری انتخاب شدند.

امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مقام سوم واحد های جامع کشور را کسب کرد

اداره کل امور مالی این واحد دانشگاهی مقام اول مالی در بین واحدهای منطقه 12 و مقام سوم واحدهای جامع کل کشور را از آن خود کرد.

امور مالی دانشگاه آزاد واحد کرج با تغییرات اساسی در سیستم مکانیزه مالی و رعایت کامل دستورالعمل ها و بخشنامه ه و پیگیری موارد اصلاحات و اشکالات درجهت نیل به اهداف دانشگاه تلاش های فراوانی انجام داده است.

به رغم دشواری هایی نظیر کاهش تعداد پرسنل شاغل در حوزه مالی، افزایش حجم امور ارجاعی و ... امور مالی دانشگاه موفق به کسب این رتبه شده است.