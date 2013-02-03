تمدید انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ داوطلبان می‌توانند در این مهلت برای انجام ثبت‌نام تا روز چهارشنبه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

این ثبت‌نام مختص مجموعه 2، شامل رشته‌های علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی و مجموعۀ 7، شامل کلیه رشته‌های پزشکی می‌باشد.

داوطلبان باید قبل از خرید کارت اعتباری به سایت مراجعه کنند تا از عناوین رشته‌ها و واحدهای دانشگاهی که پذیرش دارند، مطلع شده سپس بر اساس علاقه 20 رشته را انتخاب کنند.

براساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد نتایج تکمیل ظرفیت آزمون سراسری آزاد تا پایان بهمن ماه اعلام خواهد شد.

این آخرین فرصت برای ثبت‌نام متقاضیان این دو مجموعه است و دیگر تمدید نخواهد شد.