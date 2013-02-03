گلباران ماکت 34 شهید انقلاب کرمان در مراسم 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، علی کدخدایی صبح یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان کرمان با اشاره به گلباران ماکت شهدای انقلاب در تجمع پایانی مراسم ویژه 22 بهمن در کرمان، اظهار داشت: استان کرمان 34 شهید را در جریان پیروزی انقلاب تقدیم کرده که متاسفانه برای مردم ناشناخته اند و ما امسال در طرحی مبتکرانه ماکت شهدای انقلاب را توسط اقشار مختلف مردم گلباران خواهیم کرد.

کدخدایی افزود: در این مراسم اقشار مختلف مردم اعم از روحانیون، کارگران، نیروهای نظامی و انتظامی، جوانان، کودکان و نوجوانان، زنان، ورزشکاران، اقلیت های مذهبی، ارتش، هیئت مذهبی و دیگر اقشار مختلف مردم به مقام شهدای انقلاب ادای احترام خواهند کرد.

وی در مورد مراسم راهپیمایی 22 بهمن نیز اظهارداشت: راهپیمایی 22 بهمن ساعت 9 صبح با حضور اقشار مختلف مردم از چهارراه طالقانی به سمت میدان عاشورا برگزار و در مراسم پایانی حجت الاسلام اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت به ایراد سخن خواهند پرداخت.

مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر استان کرمان همچنین از ضرب 34 مرشد در مراسم پایانی دهه فجر خبر داد و افزود: مراسم جشنی نیز قبل از راهپیمایی از سوی پایگاه امام علی(ع) در محل چهارراه طالقانی برگزار می شود.