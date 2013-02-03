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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

در جنوب سیستان و بلوچستان/

محور ارتباطی کنارک - جاسک به علت طغیان رودخانه مسدود شد

محور ارتباطی کنارک - جاسک به علت طغیان رودخانه مسدود شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان گفت: بارندگی شب گذشته باعث طغیان رودخانه و مسدود شدن محور ارتباطی شهرستان های دلگان - زهکلوت و بنادر کنارک - جاسک شد.

ایوب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بارندگی های شب گذشته موجب وقوع سیلاب، طغیان رودخانه و جاری شدن روان آب در محدوده محورهای دلگان - زهکلوت، منطقه راپچ و محور کنارک به جاسک شده است که امکان تردد تا اطلاع ثانوی در این محور ممکن نیست.

وی گفت: راهداران در حال حاضر با ماشین آلات سبک و سنگین در تلاش برای بازگشایی این محور هستند.

وی افزود: این محور هر ساله به علت بارش ‌های فصلی مسدود می‌ شود.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان بیان داشت: بر اساس پیش بینی های هواشناسی بارندگی تا اواخر وقت امروز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1807388

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