محور ارتباطی کنارک - جاسک به علت طغیان رودخانه مسدود شد

ایوب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بارندگی های شب گذشته موجب وقوع سیلاب، طغیان رودخانه و جاری شدن روان آب در محدوده محورهای دلگان - زهکلوت، منطقه راپچ و محور کنارک به جاسک شده است که امکان تردد تا اطلاع ثانوی در این محور ممکن نیست.

وی گفت: راهداران در حال حاضر با ماشین آلات سبک و سنگین در تلاش برای بازگشایی این محور هستند.

وی افزود: این محور هر ساله به علت بارش ‌های فصلی مسدود می‌ شود.