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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

قدیریان به مهر خبر داد:

اجرای 10 برنامه در 10 امامزاده شاخص ورامین/ افتتاح 35 پروژه عمرانی

اجرای 10 برنامه در 10 امامزاده شاخص ورامین/ افتتاح 35 پروژه عمرانی

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک اظهار داشت: 10 ویژه برنامه در 10 امامزاده شهرستان ورامین همزمان با ایام الله دهه فجر اجرا می شود که طی آن سه برنامه در سه امامزاده(ع) اجرا شده است.

حجت الاسلام غلامعلی قدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با دهه فجر 10 ویژه برنامه در 10 امامزاده شهرستان ورامین همراه با سخنرانی با موضوع انقلاب اسلامی و بیداری اجرا می شود که در روزهای 12 بهمن ماه در امامزاده سید فتح الله(ع)، 13 بهمن ماه در امامزاده ابراهیم(ع) با سخنرانی حجت الاسلام آقا بابا و 14 بهمن در امامزادگان اسحاق و موسی(ع) با سخنرانی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان ورامین این مراسم برگزار شده است.

وی تصریح کرد: این مراسم در روزهای 15 بهمن ماه در امامزاده عبدالله(ع) داود آباد با سخنرانی حجت الاسلام محمدی و 16 بهمن در امامزاده سکینه بانو(ع) با سخنرانی حجت الاسلام سوری به مناسبت دهه فجر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک ادامه داد: همچنین 17 بهمن ماه در عبدالله(ع) جلیل آباد با سخنرانی بنده و 18 بهمن ماه در امامزادگان محروم و مظلوم(ع) آبباریک، 19 بهمن ماه در امامزاده بی بی زبیده(س) با سخنرانی حجت الاسلام سعیدی، 20بهمن ماه در امامزاده جعفر(ع) پیشوا با سخنرانی حجت الاسلام دکتر حبیب ارزانی و 21 بهمن ماه در مسجد جامع صاحب الزمان(عج) با سخنرانی حجت الاسلام دکتر حبیب ارزانی مراسمی به همین مناسبت برگزار می شود.

وی عنوان داشت: محفل انس با قرآن کریم، برپایی نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی، افتتاح پروژه های عمرانی و همایش یاوران وقف از جمله برنامه هایی است که به مناسبت دهه فجر در شهرستان ورامین برگزار خواهد شد.

افتتاح 35 پروژه عمرانی در سی و چهارمین سال از انقلاب اسلامی

حجت الاسلام قدیریان در ادامه اضافه کرد: همچنین به مناسبت سی و چهارمین طلوع فجر انقلاب اسلامی 35 پروژه عمرانی در ورامین افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: همزمان با دهه فجر و سی و چهارمین سال انقلاب اسلامی پروژه عمرانی در شهرستان ورامین افتتاح و به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در پایان یادآور شد: این مراسم پنج شنبه 18 بهمن ماه با حضور حجت الاسلام محمد زاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در آستان مقدس امامزاده سید فتح الله(ع) ورامین انجام می شود.

کد مطلب 1807395

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