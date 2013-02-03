اجرای 10 برنامه در 10 امامزاده شاخص ورامین/ افتتاح 35 پروژه عمرانی

حجت الاسلام غلامعلی قدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با دهه فجر 10 ویژه برنامه در 10 امامزاده شهرستان ورامین همراه با سخنرانی با موضوع انقلاب اسلامی و بیداری اجرا می شود که در روزهای 12 بهمن ماه در امامزاده سید فتح الله(ع)، 13 بهمن ماه در امامزاده ابراهیم(ع) با سخنرانی حجت الاسلام آقا بابا و 14 بهمن در امامزادگان اسحاق و موسی(ع) با سخنرانی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان ورامین این مراسم برگزار شده است.

وی تصریح کرد: این مراسم در روزهای 15 بهمن ماه در امامزاده عبدالله(ع) داود آباد با سخنرانی حجت الاسلام محمدی و 16 بهمن در امامزاده سکینه بانو(ع) با سخنرانی حجت الاسلام سوری به مناسبت دهه فجر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک ادامه داد: همچنین 17 بهمن ماه در عبدالله(ع) جلیل آباد با سخنرانی بنده و 18 بهمن ماه در امامزادگان محروم و مظلوم(ع) آبباریک، 19 بهمن ماه در امامزاده بی بی زبیده(س) با سخنرانی حجت الاسلام سعیدی، 20بهمن ماه در امامزاده جعفر(ع) پیشوا با سخنرانی حجت الاسلام دکتر حبیب ارزانی و 21 بهمن ماه در مسجد جامع صاحب الزمان(عج) با سخنرانی حجت الاسلام دکتر حبیب ارزانی مراسمی به همین مناسبت برگزار می شود.

وی عنوان داشت: محفل انس با قرآن کریم، برپایی نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی، افتتاح پروژه های عمرانی و همایش یاوران وقف از جمله برنامه هایی است که به مناسبت دهه فجر در شهرستان ورامین برگزار خواهد شد.

افتتاح 35 پروژه عمرانی در سی و چهارمین سال از انقلاب اسلامی

حجت الاسلام قدیریان در ادامه اضافه کرد: همچنین به مناسبت سی و چهارمین طلوع فجر انقلاب اسلامی 35 پروژه عمرانی در ورامین افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: همزمان با دهه فجر و سی و چهارمین سال انقلاب اسلامی پروژه عمرانی در شهرستان ورامین افتتاح و به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در پایان یادآور شد: این مراسم پنج شنبه 18 بهمن ماه با حضور حجت الاسلام محمد زاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در آستان مقدس امامزاده سید فتح الله(ع) ورامین انجام می شود.