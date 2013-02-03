پخش 3155 دقیقه برنامه مسابقات قرآن مازندران در شبکه تبرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حمیدی، پوشش رسانه ای مطلوب مسابقات قرآن کریم در ساری را از ویژگیهای بارز این دوره از مسابقات دانست و گفت: پوشش مطلوب سی و پنجمین دوره از مسابقات قرآن کریم در مازندران از نقاط قوت و منحصر به فرد بوده است.

وی افزود: شبکه تبرستان با راه اندازی دو استودیو رادیویی و تلویزیونی و اعزام برنامه سازان برای این مسابقات بیش از سه هزار و 155 دقیقه در حوزهای تولیدی صدا، سیما و خبر همراه پخش مستقیم افتتاحییه، اختتامییه و مسابقات برادران، برنامه به سمع و نظر مردم ولایتدار مارندران و کشور برساند.

حمیدی گفت: در حوزه صدا 10 عنوان برنامه به تعداد 57 برنامه در مجموع هزار و 215 دقیقه، در حوزه سیما سه عنوان برنامه همراه پخش مستقیم به تعداد 16 برنامه در مجموع هزار و 690 دقیقه و در حوزه اطلاعات و اخبار 128 گزارش و خبر اعم از رادیویی و تلویزیونی و خبرهای مکتوب در مجموع 250 دقیقه به موضوع سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در مازندران شبکه تبرستان اختصاص داده شد.

برگزاری برنامه فرهنگی در کانون های مساجد ساری



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، 200 برنامه فرهنگی به مناسبت دهه فجر درکانون های فرهنگی و هنری شهرستان ساری برگزار می شود.



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی گفت: روزهایی در تاریخ ملت‌ها وجود دارد که به آن افتخار کرده و مباهات می‌کنند در ایران اسلامی نیز چنین است ولی در میان همه این روزها 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی چون نگین درخشانی می‌درخشد.



وی تصریح کرد: در آن روز ملتی بزرگ به رهبری امام خمینی (ره) کاری برجسته انجام دادند و مفهوم واقعی آزادی و رهائی را در پرتو اندیشه توحیدی به نمایش گذاشتند و فرهنگ دینی را زمینه مردم سالاری کرده و بهترین مردم سالاری را به جهان سیاست عرضه کردند.



آغاز مسابقات والیبال المپیاد ورزشی نظام مهندسی مازندران



نخستین دوره المپیاد ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در رشته والیبال از عصر شنبه به میزبانی شهرستان آمل آغاز شد.



در این مسابقات که در مجموعه ورزشی دانشگاه شمال آمل در حال برگزاری است، شش تیم از شهرهای مازندران در دو گروه دوره ای با هم رقابت می کنند.



در آغاز این مسابقات، تیم کانون نظام مهندسی آمل در نخستین دیدار خود با نتیجه 2 بر یک تیم قائم شهر را شکست داد و تیم بابل هم با نتیجه دو بر صفر برابر تیم بهشهر صاحب برتری شد.

راه اندازی ایستگاه مطالعه در 5 نقطه پرتردد ساری

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از راه اندازی ایستگاه مطالعه در پنج نقطه پرتردد مرکز استان خبر داد.

محمد اسماعیل امامزاده گفت: این ایستگاه های مطالعه در فرودگاه دشت ناز شهرستان ساری ، شهرداری مرکزی ساری، استانداری مازندران ، ترمینال اتوبوسرانی شهرستان ساری و بانک صادرات شعبه میدان شهدای ساری راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران تصریح کرد: در صدد هستیم مراسم رونمایی از نخستین ایستگاه مطالعه مازندران با حضور استاندار، معاونان استاندار و چند تن از فرمانداران در فرودگاه شهرستان ساری برگزار شود.

بهره برداری از پروژه روستایی جهادکشاورزی در قائم شهر

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهراز بهره برداری چهار پروژه روستایی جهادکشاورزی در چهارمین روز دهه فجر دراین شهرستان خبر داد.

علی درویش نیا امروز در مراسم بهره برداری از چهار پروژه جهاد کشاورزی قائم شهر با تاکید بر جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی و هدایت هرز آب ها در فصول غیر زراعی اظهار داشت: در 10 سال اخیر در سطح 219 هکتار از روستاهای تحت پوشش شهرستان با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 140 میلیون ریال لایروبی و دیواره سازی آب بندان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در11 سال اخیر در 52 روستای شهرستان پوشش بتنی کانال های انتقال آب انجام شد، افزود: در سال جاری در 13 روستا به طول چهار هزار و 705 کیلومتر پوشش بتنی با اعتبار 15 میلیارد و 995 میلیون ریال اجرا شد.



تقویت اعتقادات دینی و توحید در بانوان

استاندار مازندران گفت: اعتقادات دینی و توحید در بانوان را تقویت کنیم. سید علی اکبرطاهایی امروز در مراسم کلنگ زنی حوزه علمیه خواهران قئم شهر با اشاره به اقبالی که خواهران متدین به مدارس علمیه دارند، اظهارداشت: در فضای متروکه آموزشی قائم شهر حوزه علمیه تاسیس شد.

سید علی اکبر طاهایی افزود: فضای مدارس علمیه خواهران یکی از پربرکت ترین فضای آموزشی که دینمداری را گسترش می دهد.

وی با اشاره به اینکه خروجی این مدارس مادران فردای جامعه با سلاح دین و اندیشه پژوهشی تحویل جامعه می دهد، افزود: امروز و سالهای اول انقلاب و 8 سال دفاع مقدس به برکت مادران متدین جامعه است که در مقابل هجمه ها و جنگهای دشمن به پیروزی رسید.