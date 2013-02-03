پیام آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی به همایش تبیین مکتب دفاعی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ، متن کامل پیام آیت الله مکارم شیرزای بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و آله الطاهرین



قبل از هر چیز به شما عزیزان که این همایش را تشکیل داده اید و همه دست اندرکاران و بنیانگذاران تبریک عرض می کنم. در ایام دهه فجر آن هم یک همایش برای تشریح دفاع انقلاب اسلامی، آن هم از دیدگاه امام راحل(قدس سره شریف) کار بسیار مبارک و پربرکتی است.من در این جا یک جمله به شما عزیزان عرض می کنم با این اصل توجه داشته باشید که دشمن دائما دارد تلاش می کند که ناکارآمدی نظام اسلامی را اثبات کند و ما باید علی رغم خواسته دشمن کارآمدی را اثبات کنیم.



الحمدالله تا بحال اثبات شده (است) به علت این که قبل از انقلاب ما وابسته به دولت های خارجی بودیم همه چیز ما اقتصاد ما، سیاست ما، مجلس ما و حتی ارتش ما و نیروهای نظامی و اتظامی همه وابسته بودیم. در دنیا هم کسی برای ما حسابی باز نمی کرد یک ملت وابسته حسابی ندارد اما بعد از انقلاب به حمدالله استقلال به معنای واقعی را بازیافتیم.



دیگر امروز هیچ کس نمی تواند به ما بگوید وابسته به شرق هستید یا وابسته به غربید، روی پای خودمان ایستاده ایم و در همه جای دنیا درباره ما بحث می کنند حتی مخالفان ما که شدیدا مخالفت می کنند. اگر نیرویی نداشتیم و قدرتی نداشتیم نه مخالفی پیدا می کردیم نه موافقی پیدا می کردیم.



الان انقلاب ما برای بسیاری از کشورها الگو است بیداری عربی که بعدا معلوم شد بیداری اسلامی است نه عربی، آن هم به یقین الهام گرفته است از انقلاب ما. مخالفان ما هم که می گویند شب و روزی نیست که رییس جمهور آمریکا یک چیزی درباره ایران نگوید، و خود این دلیل است که احساس خطری از ناحیه ما بر منافع نامشروعشان می کند، بنابراین هرچه شما عزیزان برای اثبات کارآمدی این دفاع، آن هم با اتکای به برنامه ها و سخنان امام راحل داشته باشید بجاست.



کار، کار مبارکی است و ان شاء الله سرچشمه کارهای مبارک دیگر خواهد بود و امیدواریم نتایج این همایش بصورت خوبی منتشر بشود و به زبانهای مختلف ترجمه بشود و همگان در شرق و غرب عالم دنیا ان شاء الله از آن استفاده ببرند.



موفقیت شما را در این همایش از خداوند بزرگ مسئلت دارم. بحمدالله دانشگاه شما مبدا خیرات بزرگی بوده و ان شاء الله در آینده هم خواهد بود.



والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز متن کامل پیام آیت الله نوری همانی بدین شرح است:



بسمه تعالی

بزرگ معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در تبیین استراتژی انقلاب اسلامی همواره بر تلازم اسلام و سیاست اصرار ورزیده و جدائی دین از سیاست را خیانت به اسلام با هدف به انزوا کشیدن اسلام می دانستند و لذا در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود چنین ارائه طریق فرمودند: « ما مفتخریم و ملت عزیز سر تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند، نجات دهد.»



و در فرازی دیگر فرموده است: « ما مفتخریم که ائمه معصومین(ص) در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت های حائر و طاغوتیان زمان خود شهید شدند.»



و در فرازی دیگر می فرماید: « اسلام، مکتبی است که بر خلاف مکتب های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است.»



بنیانگذار انقلاب اسلامی که یکی از اصول عمده و اساسی انقلاب اسلامی را حفظ وحدت با انگیزه الهی می دانستند.



در فرازی چنین آورده اند: بی تردید رمز بقا انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌دانند و نسل های آینده در تاریخ خواهند دید که در دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد بوده است که باید از آن به عنوان اولین وصیت حضرت امام(ره) از آن نام برد و دومین وصیت آن حضرت را « درک خطر فراموشی هدف نامبرد آنجا که می فرماید: در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقا آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است.



سومین وصیت: توجه به تبلیغات تفرقه افکن است



آنجا که می فرماید: بی جهت نیست که بوق های تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده‌های بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعات و دروغ های تفرقه افکن نموده‌ اند و میلیاردها دلار برای آن صرف می کنند.



امام خمینی (ره) توجه به ثقلین در صدر وصیت نامه خود را جز اصول و مبانی فراگیر خود اعلام و رمز پویایی و بالندگی و ماندگاری انقلاب اسلامی را مبتنی آن بر شمردند.



آنجا که فرمودند: این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف و باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن باشند و اگر عذری برای جاهلان بی خبر باشد برای علما مذاهب نیست.



حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان خلف صالح و فرزند معنوی و جانشین بر حق بزرگ معمار انقلاب اسلامی نیز با تاکید و دفاع علمی و عملی از مبانی حضرت امام(ره) فرمودند: امام بزرگوار ما با ارائه مکتب سیاسی اسلام خط بطلان بر همه تلاش های فرهنگی و سیاسی دشمنان اسلام در طول یک قرن و نیم گذشته کشید که سعی کرده بودند، اسلام را به کلی از عرصه زندگی جامعه بیرون رانده و با طرح نظریه جدایی دین از سیاست، دینداری را فقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصی قلمداد کنند و با حذف اسلام از صحنه سیاست جهان، کشورهای اسلامی را عرصه غارتگری و تاخت و تازهای سیاسی خود نمایند.



در فراز دیگر حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) می فرماید: "گروهی از به ظاهر دین داران و مقدس مابان، لازمه دینداری و تعبد به احکام آسمانی را پشت کردن به سیاست و وارد نشدن به امور دنیوی دانسته و با توجه به عملکرد حاکمان ستمگر و سیاست بازان و دغل بازان هر گونه دخالت در سیاست را و حکومت را مستلزم دروغ، نیرنگ، ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و آن را تضاد با دین(دانسته) و دین و سیاست را مانع الجمع می دانند.



این تفکر متحجر بدترین تفسیر را، از اسلام ارائه کرده و بزرگترین انحراف را بوجود آورده است، و حقیقت دین را به تحریف کشانده است و از حرکت آفرینی و اصلاح نمودن زندگی مردم انداخته است".



مقام معظم رهبری(مدظله العالی) همچنین با تاکید بر جامعیت دین اسلام و مبارزه علمی و عملی با متحجران و طرفداران تضاد دین و سیاست یکی از مبانی سیاست اسلامی را که به عنوان محور معارف اسلامی بر آن تاکید دارند، جهان بینی توحیدی (است) که همه نظامات اخلاقی و سیاسی در جمهوری اسلامی، باید بر آن مبتنی و منتهی گردد.



رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان بزرگ سکاندار کشتی انقلاب اسلامی که توحید و اعتقاد همه جانبه به آن باید ترسیم کننده همه صحنه های زندگی اسلامی به ویژه نظام سیاسی باشد (بیاناتی دارند) که به عنوان نمونه اشاره می گردد: " نگرش توحیدی تنها نگرش بی تفاوت و غیر مسئول نیست، شناختی متعهد و بینش فعال و سازنده است که در بنای جامعه و اداره آن و ترسیم خط مسیر آن و تعیین هدف آن و تامین عناصر حفظ و ادامه آن دارای تاثیر اساسی و تعیین کننده است".



با تاکید بر انحصار حاکمیت خدا بر هستی و کلیه ابعاد شئون زندگی بشری دانسته که تنها از مجاری خاص به رسول خدا و جانشین بر حق آنان و استمرار آنرا اصل مترقی ولایت فقیه می دانند.



معظم له چنین می فرماید: " خدا این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاص اعمال می کنند یعنی آن وقتی که حاکم اسلامی و ولی امر مسلمین چه بر اساس تعیین شخصی و چه بر اساس معیارها و ضوابط انتخاب شد وقتی این اختیار به او داده شد که امور مردم را اداره بکند باز این ولایت خداست و این حق خداست.



و این قدرت و سلطان الهی است که به مردم اعمال می شود آن انسان به هر که و به هر چه باشد. منهای ولایت الهی و قدرت پروردگار هیچ گونه حقی نسبت به انسانها و مردم ندارد و خود این نکته بسیار مهم و تعیین کننده در سرنوشت جامعه اسلامی است.



در پایان از دانشگاه جامع امام حسین (ع) و ریاست و دست اندرکاران این همایش بزرگ که زمینه بازپروری و خودسازی و تربیت انسانی هدفمند را تعقیب می کنند تقدیر و تشکر می نمایم.

