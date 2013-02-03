  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

آشنا به مهر خبر داد:

انتخاب و معرفی دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر فجر تا ساعتی دیگر

انتخاب و معرفی دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر فجر تا ساعتی دیگر

مدیرکل هنرهای نمایشی از انتخاب و معرفی دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در جلسه‌ای که قرارست ساعت 15 امروز برگزار شود، خبر داد.

قادر آشنا درباره وضعیت انتخاب و معرفی دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که پیش از این قرار بود در مراسم اختتامیه دوره سی و یکم معرفی شود به خبرنگار مهر گفت: قرارست امروز ساعت 15 جلسه‌ای در اداره‌کل هنرهای نمایشی برگزار شود و طی آن دبیر جشنواره سی و دوم تئاتر فجر انتخاب و بلافاصله معرفی خواهد شد.

مدیرکل هنرهای نمایشی درباره تدوین سیاستی مشخص برای برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر که پیش از این در گفتگوهای رسانه‌ای خود به آن اشاره کرده بود، تأکید کرد: وقتی دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را انتخاب و معرفی کنیم اولین و مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده دارد تدوین این سیاست مشخص برای برگزاری جشنواره‌های تئاتر فجر است.

وی ادامه داد: ما در سال 92 این موضوع را در دستور کار خود و دبیر جشنواره سی و دوم قرار می‌دهیم تا هر چه زودتر و به صورت کارشناسانه به این سیاست مدون دست پیدا کنیم.

کد مطلب 1807400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها