انتخاب و معرفی دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر فجر تا ساعتی دیگر

قادر آشنا درباره وضعیت انتخاب و معرفی دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که پیش از این قرار بود در مراسم اختتامیه دوره سی و یکم معرفی شود به خبرنگار مهر گفت: قرارست امروز ساعت 15 جلسه‌ای در اداره‌کل هنرهای نمایشی برگزار شود و طی آن دبیر جشنواره سی و دوم تئاتر فجر انتخاب و بلافاصله معرفی خواهد شد.



مدیرکل هنرهای نمایشی درباره تدوین سیاستی مشخص برای برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر که پیش از این در گفتگوهای رسانه‌ای خود به آن اشاره کرده بود، تأکید کرد: وقتی دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را انتخاب و معرفی کنیم اولین و مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده دارد تدوین این سیاست مشخص برای برگزاری جشنواره‌های تئاتر فجر است.



وی ادامه داد: ما در سال 92 این موضوع را در دستور کار خود و دبیر جشنواره سی و دوم قرار می‌دهیم تا هر چه زودتر و به صورت کارشناسانه به این سیاست مدون دست پیدا کنیم.