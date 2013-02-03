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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

مجیدزاده خبر داد:

ابراز تمایل قهرمانان دوچرخه سواری ایران برای عضویت در تیم البرز

ابراز تمایل قهرمانان دوچرخه سواری ایران برای عضویت در تیم البرز

کرج -خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه تک اسپرت البرز از علاقه مندی ملی پوشان مطرح کشور برای حضور در این باشگاه و در فصل جدید لیگ برتر کشور خبر داد.

مجید مجیدزاده مدیر عامل باشگاه تک اسپرت در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: البرز قهرمانان و ملی پوشان مطرحی را در دوچرخه سواری دارد که شاخص ترین آنها علی رضا حقی است که سال گذشته در المپیک لندن حضور داشت و پس از پایان فصل جاری لیگ برتر کشور این قهرمان ارزنده در نشستی مشترک با هیئت مدیره باشگاه اعلام نمود برای توسعه دوچرخه سواری استان و کمک به تنها باشگاه خصوصی کشور حاضر است قراردای بسیار پایینتر از تیم های دیگر برای البرز رکاب بزند که این مساله بسیار ارزشمند است و نشان از تعصب و علاقه مندی این قهرمان ارزنده دارد.

مجیدزاده ادامه داد: در صورتی که استان به حمایت از این باشگاه بیاید می توانیم تیمی قدرتمند را راهی فصل جدید لیگ برتر نماییم و نماینده شایسته ای برای استان باشیم.

وی در پایان به حضور تیم بانوان این باشگاه در فصل جدید سوپر لیگ کشورهم  اشاره کرد و گفت:در کنار تیم آقایان تیم بانوان نیز در این مسابقات حضور خواهد یافت تا بانوان دوچرخه سوار البرزی نیز از فرصتی برابر برای موفقیت در این رشته برخوردار شوند

کد مطلب 1807401

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