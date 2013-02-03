ابراز تمایل قهرمانان دوچرخه سواری ایران برای عضویت در تیم البرز

مجید مجیدزاده مدیر عامل باشگاه تک اسپرت در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: البرز قهرمانان و ملی پوشان مطرحی را در دوچرخه سواری دارد که شاخص ترین آنها علی رضا حقی است که سال گذشته در المپیک لندن حضور داشت و پس از پایان فصل جاری لیگ برتر کشور این قهرمان ارزنده در نشستی مشترک با هیئت مدیره باشگاه اعلام نمود برای توسعه دوچرخه سواری استان و کمک به تنها باشگاه خصوصی کشور حاضر است قراردای بسیار پایینتر از تیم های دیگر برای البرز رکاب بزند که این مساله بسیار ارزشمند است و نشان از تعصب و علاقه مندی این قهرمان ارزنده دارد.

مجیدزاده ادامه داد: در صورتی که استان به حمایت از این باشگاه بیاید می توانیم تیمی قدرتمند را راهی فصل جدید لیگ برتر نماییم و نماینده شایسته ای برای استان باشیم.

وی در پایان به حضور تیم بانوان این باشگاه در فصل جدید سوپر لیگ کشورهم اشاره کرد و گفت:در کنار تیم آقایان تیم بانوان نیز در این مسابقات حضور خواهد یافت تا بانوان دوچرخه سوار البرزی نیز از فرصتی برابر برای موفقیت در این رشته برخوردار شوند