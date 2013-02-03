ترکیب جدید هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر معافی سخنگوی خانه مطبوعات مازندران امروز پس از پایان جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات که با دستور تعیین و بررسی تغییرات اعضای هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران برگزار شد، بیان داشت: در این جلسه با هفت رای اعضای هیئت مدیره، ایرج نیازآذری به عنوان رئیس هیئت مدیره و حسین خانی با همین تعداد رای به عنوان مدیر خانه مطبوعات مازندران انتخاب شدند.
عضو و سخنگوی خانه مطبوعات مازندران تصریح کرد: در این جلسه سیده فاطمه درواری به عنوان نایب رئیس، فاطمه سلطانی به عنوان خزانه دار و جابر معافی به عنوان سخنگوی خانه مطبوعات مازندران ابقا شدند.
وی با اشاره به پیگیری برخی از مطالبات اعضای خانه مطبوعات مازندران از تشکیل چند کمیته تخصصی و کاری در خانه مطبوعات خبر داد.
مازندران دارای بالغ بر 100 روزنامه، هفته نامه و نمایندگی خبرگزاری و نشریات کثیرالانتشار فعال است.
ساری - خبرگزاری مهر: سخنگوی خانه مطبوعات مازندران از اعلام ترکیب جدید هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جابر معافی سخنگوی خانه مطبوعات مازندران امروز پس از پایان جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات که با دستور تعیین و بررسی تغییرات اعضای هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران برگزار شد، بیان داشت: در این جلسه با هفت رای اعضای هیئت مدیره، ایرج نیازآذری به عنوان رئیس هیئت مدیره و حسین خانی با همین تعداد رای به عنوان مدیر خانه مطبوعات مازندران انتخاب شدند.
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