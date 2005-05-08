عضو كميسيون فرهنگي مجلس : فعاليتهاي ديني عرصه كتاب و مطبوعات عليرغم خوب بودن كافي نيست

سيد محمود حسيني دولت آبادي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : فعاليت در راستاي توليد و عرضه كتابهاي ديني و اقدامات مطبوعات در اين زمينه خوب بوده اما كافي نبوده و نياز به جاي كار بسياري است .

وي با اشاره به اينكه در اين زمينه مي بايست مطالب علمي و ديني بيشتري توليد و در اختيار مخاطب قرار گيرد ، تصريح كرد : فعاليت مناسب ديني در بخش كتاب و مطبوعات نياز به سرمايه گذاري ، دقت نظر ، توجه و نظارت كمي و كيفي جدي مسئولان كتاب و مطبوعات كشور دارد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي فعاليت مناسب در اين دو حيطه را از عوامل مهم به منظور روشنگري اذهان عمومي ، بويژه نوجوانان و جوانان اعلام كرد و گفت : بي ترديد چنانچه عملكرد فعالان اين عرصه مناسب بوده و در افراد تأثير مثبت داشته باشد ، نقش و اثر آن را در جامعه نيز به خوبي مي توان ديد .

حسيني رشد معنوي جامعه اسلامي را از علائم بروز و ظهور نقش مثبت كتاب و مطبوعات در سطح جامعه اعلام كرد و افزود : براي ارتقاء معنوي و اسلامي جامعه اسلامي ايران ، عملكرد فعالان عرصه كتاب و مطبوعات بسيار مهم و تأثيرگذار است .