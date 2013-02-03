ایران ملزم به پذیرفتن پیشنهاد آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "علی اکبر صالحی" امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت : ما از تصمیم آمریکا برای انجام مذاکره استقبال می کنیم، ولی ایران ملزم به قبول این پیشنهاد نیست.

روز گذشته "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا که در این کنفرانس شرکت کرده ، مدعی آمادگی واشنگتن برای انجام مذاکرات مستقیم با تهران شده بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران پیشنهاد جدید آمریکا را با نگاهی مثبت ارزیابی می کند.

صالحی همچنین تاکید کرد: ایران باید مطمئن شود که آمریکا صادقانه و به طور واقعی قصد حل کردن مشکلات را دارد.

وی همچنین از اظهارات خصمانه مقامات غربی در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نیز انتقاد کرد.



صالحی در خصوص تحولات سوریه، موافقت مخالفان سوری برای گفتگو با نظام سوریه را یک گام خوب رو به جلو توصیف کرد.