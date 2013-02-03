راهکارهای حفاظت و حمایت از میراث مذهبی و ملی در تهران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور جلب توجه نخبگان، مدیران و عامه مردم به مساله حفظ میراث مادی و معنوی شهر تهران و تقویت جایگاه آن به عنوان منابع هویت بخش زیست شهری ، نشست تخصصی با عنوان راهکارهای حفاظت، حمایت و توسعه میراث مذهبی و ملی در شهر تهران برگزار می شود.

در این نشست احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا سعید آبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران، مرتضی رضوانفر پژوهشگر میراث و رئیس سابق پژوهشکده مردم شناسی میراث فرهنگی، موسوی کوهپر استاد دانشگاه و رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و مازیار علوی نماینده شهردار تهران در امور میراث فرهنگی به سخنرانی و بحث علمی می پردازند.

این نشست دو شنبه 16 بهمن(فردا) از ساعت 8:30 الی 12 در محل سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به آدرس خیابان پاسداران، ضلع غبری پارک نیاوران با حضور مسئولین ارد شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و میراث فرهنگی کشور و اساتید و صاحب نظران و سازمان های مردم نهاد برگزار خواهد شد .

این نشست تخصصی نیز در پی پاسخ به این دغدغه برنامه‌ریزی شده است که شهر تهران به عنوان یک کلان شهر چند فرهنگی و پذیرنده خرده فرهنگهای مختلف به شدت از فقدان هویت مشترک در میان شهروندانش رنج می برد. از همین رو احیاء و اشاعه میراث فرهنگی (در ابعاد مذهبی و ملی)، چه در صور کالبدی همچون اماکن و ابنیه و چه در اشکال معنوی همچون آیین‌ها،مراسم و مناسک قدیمی، خاطرات مشترک ، اصناف و ... یکی از بهترین منابع برای بازتولید هویت و تقویت آن است.

چنانچه صیانت از این مفاهیم و انتقال آنها به نسل جوان به درستی صورت پذیرد، تاثیر محسوسی بر هویت یابی این نسل و همچنین اثر مثبتی بر کاهش گسست و شکاف نسلی خواهد گذاشت