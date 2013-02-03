راه زیاد شیراز در مسیر طرح جامع مدیریت پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز موضوع طرح جامع مدیریت پسماند شهر شیراز مطرح شد که طبق مصوبه اعضا شورای شهر شیراز شش ماه به شهرداری برای ارایه و طراحی طرح تفصیلی مدیریت پسماند این شهر نسبت به افق 1400فرصت داد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این خصوص اظهار داشت: طبق قانون مدیریت پسماند تا سال 90 طرح تفکیک زباله از مبدا باید در کلان‌شهرها اجرایی می‌شد که شیراز نسبت به این موضوع از برنامه عقب است .

علی زحمتکش ادامه داد: در سال 89 منطقه ویژه صنایع بازیافتی شیراز ایجاد شد اما امروز در این منطقه فقط نیروگاه گازی فعال و اتفاق دیگری نیافتاده است.

وی بیان داشت: زباله در تمام دنیا به عنوان طلای کثیف محسوب می شود و باید استفاده درآمد زا از آنها شود که البته حسن گرانی های افسارگسیخته کاهش تولید زباله و استفاده مفید است.

هزینه گزاف برخی سازمانها برای هرطرح

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز در ادامه گفت: برخی سازمانها هزینه های گزافی برای طراحی هر برنامه به مشاور می دهند.

زین‌العابدین عرب ادامه داد: باید از سازمان پسماند برای تهیه و ارایه طرح جامع که هزینه مشاور را بر سازمان تحمیل نکرده،تشکر کرد.

انتظار بیشتر کلانشهر شیراز از سازمان پسماند

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اظهار داشت: تهیه برنامه دوسال پیش در تکلیف بودجه سازمان پسماند دیده شد اما امروز با گذشت دو سال برنامه ارایه نشده و باز زمان خواسته می شود.

احمد‌رضا نقیب‌زاده یادآور شد: متاسفانه هرطرح که ارایه و تصوب می شود به دلیل نداشتن برنامه مشخص نیست در چشم انداز زمانی به کجا می رسد و این موضوع باعث اتلاف وقت می شود.

وی ادامه داد: انتظار از سازمان پسماند شهرداری برای این کلانشهر بیشتر است و برای جلوگیری از دفن زباله و اجرای طرح جامعه و توسعه کار فعالت بیشتری شود.

طرح تفضیلی طی شش ماه ارائه می شود

معاون اجرایی شهردار شیراز در ادامه با اشاره به اینکه این طرح در سال 89 تدوین و به شورا ارایه شد گفت: طرح تدوینی بیش از یک سال برای تصویب در استانداری متوقف بود تا اردبیهشت ماه 90 که بالاخره این طرح بهسازمان پسماند رسید.

رمضان امینی اعلام کرد: تمامی ابعاد طرح تفضیلی مانند هزینه، درآمد، کاهش پسماندو.. در نظر گرفته شده و طرح ظرف شش ماه به شورا ارائه می شود.