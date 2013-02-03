الخطیب در دیدار صالحی: همه برادر دینی هستیم/ صالحی: آمادگی برای گفتگو گام مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاذ الخطیب رهبر شورای ملی سوریه شنبه شب در محل اقامت صالحی با وزیر خارجه کشورمان ملاقات کرد وی ضمن اشاره به وجود برخی اختلاف نظرات سیاسی در مورد سوریه تاکید نمود همگی برادران دینی هستیم.



صالحی در این دیدار لزوم نگاه واقع گرایانه و عمل گرایانه به مسائل و توجه به یک فرایند در جهت حل مسائل سوریه را خاطر نشان ساخت و خواسته جمهوری اسلامی ایران را رفع مشکلات و سختی های مردم سوریه و توقف کشتار وخونریزی برشمرد.



وزیر خارجه کشورمان با تشریح طرح شش ماده ای جمهوری اسلامی ایران ،همکاری همه طرفها برای دستیابی هر چه سریعتر به مناسب ترین وضعیت را یادآور شد و اعلام آمادگی معاذ الخطیب برای گفتگو با دولت سوریه را یک گام مثبت و رو به جلو دانست و تاکید کرد حل مساله سوریه یک فرایند است که در طول آن باید نسبت به حل مشکلات اقدام کرد.