22 بهمن روز تجدید میثاق دوباره با آرمان های انقلاب/مهدیشهری ها شگفتی خواهند آفرید

حمید رضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مردم ولایتمدار شهرستان مهدی شهر امسال در مراسم باشکوه و منسجم راهپیمایی 22 بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و ایادی استکبار از جمله آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهند زد افزود: این انقلاب برای ملت ایران استقلال و شکوفایی استعدادها را به ارمغان آورد.

وی اضافه کرد: شکوفایی استعدادها، بروز خلاقیت ها و پیشرفت های علمی و فرهنگی مردم مسلمان ایران امروز جهانیان را متحیر کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان مهدی شهر با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن سرمایه نظام اسلامی است اظهار داشت: هر چقدر که عمر انقلاب می گذرد علاقه مردم به انقلاب اسلامی بیشتر می شود.

پارسا بر حضور پر رنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد و گفت: نقش مردم در کشور مانند طلوع آفتاب است و هر چه از آغاز انقلاب اسلامی می گذرد طلوع این آفتاب قابل رویت تر است و تاثیر خود را بیشتر نشان می دهد.

وی نظام و انقلاب را از نعمت های مهم الهی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران بدون زحمت به دست نیامده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان مهدی شهر ادامه داد: ایران اسلامی امروز در ابعاد مختلف به ویژه در بعد علمی پیشرفت های زیادی داشته و این پیشرفت ها به گونه ای است که دشمن نمی تواند آنها را انکار کند.

پارسا ایمان، وحدت مردم و رهبری امت را سه رکن مهم پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: این نهضت الهی باعث بیداری تمامی مردم جهان شده است.

وی با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر ویژه برنامه های دهه فجر و حضور پرشور و حماسی ملت در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: حضور گسترده و باشکوه مردم در این راهپیمایی از نظر داخلی و بازتاب های جهانی بسیار مهم و قابل توجه است.

پارسا ضمن بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی فصل جدیدی از زندگی برای ملت ایران اسلامی آغاز شد تصریح کرد: این رخداد عظیم تاریخی مردم این مرز و بوم را به عنوان الگویی در جهان معرفی کرد.

مسئول اجرایی ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان مهدی شهر با بیان اینکه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال، روز یکشنبه از ساعت 10 صبح از محل میدان شهدا مهدیشهر آغاز می شود عنوان کرد: برگزاری ایستگاه بصیرت، ایستگاه نقاشی، فراخوان بادکنک ها، اجرای سرود دانش آموزی، ایستگاه های صلواتی و سخنرانی و قرائت قطعنامه از دیگر برنامه های این روز است.

وی افزود: دهه فجر بهانه و فرصت مبارکی است تا تمامی دلسوختگان، عاشقان و وارثان حقیقی انقلاب ضمن تجدید میثاق با ارزش ها وآرمان های انقلاب اسلامی، جانفشانی موحدان پاک طینت و مبارزان عاشق را گرامی داشته و خاطره دلاور مردی های انسان های حق جو را در فکر و ذهن زنده نگه دارند.

دبیر و مسئول اجرایی ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان مهدیشهر ضمن بیان اینکه ویژه برنامه های ایام الله دهه فجر با حضور دکنر نجفی از اساتید برجسته قم، مهندس خسروی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای سمنان ومهدی شهر و سردار یزدی معاون پارلمانی سپاه در شهرستان مهدیشهر برگزار می شود، اظهار داشت: ایام فرخنده و مبارک دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، تجلی گاه شکوه وعظمت ملتی است که با شعار و اندیشه توحیدی، در راه رهایی از قیدهای حکومت ظلم و جور به مفاهیم والای ایثار، جهاد و شهادت تجسم عینی بخشید.

پارسا همچنین گفت: ستاد گرامیداشت دهه فجرانقلاب اسلامی شهرستان مهدی شهر با اعتقاد راسخ به ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران معظم و سرافراز، با پایبندی به اندیشه های سترگ امام راحل(ره) و فرمایشات حکیمانه‌ مقام معظم رهبری از عموم مردم این شهرستان دعوت می کند تا در ویژه برنامه های گسترده‌ای که در این ایام از سوی این کمیته ها برگزار می شود حضوری فعال و مؤثر داشته باشند.

به گزارش مهر: همایش انقلاب اسلامی درروز یکشنبه ساعت 15 عصر درمحل دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر نجفی، ویژه برنامه ایام الله دهه مبارک فجر در روز جمعه همراه با اقامه نماز مغرب وعشا ء در محل مسجد پامنار با سخنرانی مهندس خسروی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های سمنان ومهدی شهر، ویژه برنامه تجمع بزرگ علمداران بصیرت با حضور سردار یزدی معاون پارلمانی کل سپاه در روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه همراه با اقامه نماز مغرب وعشاء در محل مسجد صاحب الزمان (عج) مهدی شهر و مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در روز یکشنبه با حضور باشکوه مردم ولایتمدار راس ساعت 10 صبح از محل میدان شهدا برگزارخواهد شد.