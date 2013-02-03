به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی در ملاقات با وزیر خارجه اسلواکی به ظرفیتهای خوب بین دو کشور برای توسعه همکاریهایی اشاره کرد و از همتای خود برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.
وزیر خارجه اسلواکی نیز بر همکاریهای دو جانبه تاکید و آمادگی خود را برای توسعه روابط اعلام کرد.
در مونیخ انجام شد؛
دیدار وزرای خارجه ایران و اسلواکی / صالحی و داود اوغلو رایزنی کردند
وزرای امور خارجه اسلواکی و ترکیه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با صالحی ملاقات نمودند در این ملاقاتها ضمن مرور روابط دو جانبه به تحولات منطقه ای پرداخته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی در ملاقات با وزیر خارجه اسلواکی به ظرفیتهای خوب بین دو کشور برای توسعه همکاریهایی اشاره کرد و از همتای خود برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.
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