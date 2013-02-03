دیدار وزرای خارجه ایران و اسلواکی / صالحی و داود اوغلو رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی در ملاقات با وزیر خارجه اسلواکی به ظرفیتهای خوب بین دو کشور برای توسعه همکاریهایی اشاره کرد و از همتای خود برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.



وزیر خارجه اسلواکی نیز بر همکاریهای دو جانبه تاکید و آمادگی خود را برای توسعه روابط اعلام کرد.