به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتسال ایران روز 16 اسفند در تورنمنت روسیه حاضر میشود. در همین رابطه برنامه چهار هفته پایانی لیگ برتر تغییر کرد.
تاریخ و ساعت مسابقات این چهار هفته به شرح زیر است:(ساعت تمامی این مسابقات 16 است)
هفته بیست و سوم
دوشنبه - 30/11/91
* میثاق تهران - دبیری تبریز
* صبای قم - شرکت ملی حفاری ایران
* فرش آرا مشهد - شهرداری تبریز
* ارژن شیراز- شهید منصوری قرچک
* گیتی پسند اصفهان - گاز خوزستان
شهرداری ساوه - جمعیت هلال احمر
هفته بیست و چهارم
جمعه - 4/12/91
* راه ساری - فرش آراء مشهد
* شرکت ملی حفاری ایران - میثاق تهران
* شهرداری تبریز- ارژن شیراز
* گاز خوزستان - صبای قم
* شهید منصوری - شهرداری ساوه
* جمعیت هلال احمر- گیتی پسند اصفهان
هفته بیست و پنجم
سهشنبه - 8/12/91
* دبیری تبریز- شرکت ملی حفاری ایران
* شهرداری ساوه - شهرداری تبریز-فجر-ساوه
* میثاق تهران - گاز خوزستان
* ارژن شیراز- راه ساری
* صبا قم- جمعیت هلال احمر
* گیتی پسند اصفهان- شهید منصوری
هفته بیست و ششم
شنبه - 12/12/91
* فرش آرا مشهد - ارژن شیراز
* گاز خوزستان - دبیری تبریز
* راه ساری - شهرداری ساوه
*هلال احمر - میثاق تهران
* شهرداری تبریز- گیتی پسند اصفهان
* شهید منصوری قرچک - صبا قم
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