به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتسال ایران روز 16 اسفند در تورنمنت روسیه حاضر می‌شود. در همین رابطه برنامه چهار هفته پایانی لیگ برتر تغییر کرد.

تاریخ و ساعت مسابقات این چهار هفته به شرح زیر است:(ساعت تمامی این مسابقات 16 است)

هفته بیست و سوم

دوشنبه - 30/11/91

* میثاق تهران - دبیری تبریز

* صبای قم - شرکت ملی حفاری ایران

* فرش آرا مشهد - شهرداری تبریز

* ارژن شیراز- شهید منصوری قرچک

* گیتی پسند اصفهان - گاز خوزستان

شهرداری ساوه - جمعیت هلال احمر

هفته بیست و چهارم

جمعه - 4/12/91

* راه ساری - فرش آراء مشهد

* شرکت ملی حفاری ایران - میثاق تهران

* شهرداری تبریز- ارژن شیراز

* گاز خوزستان - صبای قم

* شهید منصوری - شهرداری ساوه

* جمعیت هلال احمر- گیتی پسند اصفهان

هفته بیست و پنجم

سه‌شنبه - 8/12/91

* دبیری تبریز- شرکت ملی حفاری ایران

* شهرداری ساوه - شهرداری تبریز-فجر-ساوه

* میثاق تهران - گاز خوزستان

* ارژن شیراز- راه ساری

* صبا قم- جمعیت هلال احمر

* گیتی پسند اصفهان- شهید منصوری

هفته بیست و ششم

شنبه - 12/12/91

* فرش آرا مشهد - ارژن شیراز

* گاز خوزستان - دبیری تبریز

* راه ساری - شهرداری ساوه

*هلال احمر - میثاق تهران

* شهرداری تبریز- گیتی پسند اصفهان

* شهید منصوری قرچک - صبا قم