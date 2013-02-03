  1. ورزش
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

به دلیل حضور در تورنمنت روسیه/

برنامه‌های چهار هفته پایانی لیگ برتر فوتسال تغییر کرد

برنامه‌های چهار هفته پایانی لیگ برتر فوتسال تغییر کرد

سازمان لیگ برتر فوتسال از تغییر برنامه چهار هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر به دلیل حضور تیم ملی فوتسال امید و بزرگسالان در تورنمنت روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتسال ایران روز 16 اسفند در تورنمنت روسیه حاضر می‌شود. در همین رابطه برنامه چهار هفته پایانی لیگ برتر تغییر کرد.

تاریخ و ساعت مسابقات این چهار هفته به شرح زیر است:(ساعت تمامی این مسابقات 16 است)
هفته بیست و سوم
دوشنبه - 30/11/91
* میثاق تهران - دبیری تبریز
* صبای قم - شرکت ملی حفاری ایران
* فرش آرا مشهد - شهرداری تبریز
* ارژن شیراز- شهید منصوری قرچک
* گیتی پسند اصفهان - گاز خوزستان
شهرداری ساوه - جمعیت هلال احمر

هفته بیست و چهارم
جمعه - 4/12/91
* راه ساری - فرش آراء مشهد
* شرکت ملی حفاری ایران - میثاق تهران
* شهرداری تبریز- ارژن شیراز
* گاز خوزستان - صبای قم
* شهید منصوری - شهرداری ساوه
* جمعیت هلال احمر- گیتی پسند اصفهان

هفته بیست و پنجم
سه‌شنبه - 8/12/91
* دبیری تبریز- شرکت ملی حفاری ایران
* شهرداری ساوه - شهرداری تبریز-فجر-ساوه
* میثاق تهران - گاز خوزستان
* ارژن شیراز- راه ساری
* صبا قم- جمعیت هلال احمر
* گیتی پسند اصفهان- شهید منصوری

هفته بیست و ششم
شنبه - 12/12/91
* فرش آرا مشهد - ارژن شیراز
* گاز خوزستان - دبیری تبریز
* راه ساری - شهرداری ساوه
*هلال احمر - میثاق تهران
* شهرداری تبریز- گیتی پسند اصفهان
* شهید منصوری قرچک - صبا قم

کد مطلب 1807433

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