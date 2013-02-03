مرکز بین المللی رشد قشم در اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه عضو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مطهره حسینی ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به نقش و اهداف این مرکز به عنوان یک مرکز بین المللی در توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی، شرکت های زیر مجموعه آن و دیگر شرکت ها و نهادهای اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم در سطوح بین المللی، عضویت در سازمان ها و ارگان های بین المللی، راهی موثر در دستیابی به اهداف فوق است.

حسینی بیان داشت: هدف از عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه ارتباط بیشتر و بهتر با نهاد های اقتصادی آن کشور است.

وی افزود: امید است با عضویت در این اتاق بازرگانی علاوه بر تسهیل تجارت و ارتباط شرکت های این منطقه با کشور فرانسه، تعامل در دیگر موارد از جمله برگزاری همایش های علمی ، دوره های آموزشی مشترک، و مشاوره هایی در زمینه انتقال تکنولوژی، گردشگری، صنایع دریایی و..... فراهم آید.

این مرکز تدر چندین سازمان و مجامع بین المللی عضو است که شامل اتاق های بازرگانی و صنایع آلمان، ایتالیا، فرانسه، انجن دوستی ایران و برزیل، اتحادیه جهانی پارک های علم و فناوری و انجمن جهانی مراکز رشد است.