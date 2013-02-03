تسهیلات ویژه به گردشگران کرمانی در نوروز 92 ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: در حال حاضر تمامی اماکن اقامتی، سیاحتی و پذیرایی در آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران این خطه هستند.

حسین شمس الدینی بابیان اینکه با همکاری آموزش و پرورش حداکثر ظرفیت مدارس موجود در استان کرمان برای اسکان مسافران در حال آماده سازی است، افزود: با انجام تمهیدات لازم سعی می شود میزان چادر خوابهای موجود در پارکها به حداقل برسد .

وی کرمان را بهشت گردشگران معرفی کرد و اظهار داشت: برای بازدید گردشگران از جاذبه های گردشگری استان کرمان تمهیداتی در قالب برگزاری تورهای یک روزه با همکاری دفاتر خدمات مسافرتی اندیشیده شده است.

حسین شمس الدینی، کرمان را بهشت گردشگران معرفی کرد و اظهار داشت: برای بازدید گردشگران از جاذبه های گردشگری استان کرمان تمهیداتی در قالب برگزاری تورهای یکروزه با همکاری دفاتر خدمات مسافرتی اندیشیده شده است .

عشایر نماد شهامت و مقاومت مردم کرمان هستند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان عشایر را نماد شهادت و مقاومت مردم کرمان دانست و گفت: باید دلاورمردیهای هشت سال دفاع مقدس عشایر کرمان به ایرانیان معرفی شود.

جواد کمالی با اشاره به تقدیم بیش از 500 شهید از سوی عشایر و طوایف مختلف کرمان افزود: در حال حاضر بسیاری از مردان عشایر از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس هستند.

کمالی در ادامه معرفی صنایع دستی و جاذبه های گردشگری استان کرمان در جشنواره ملی صدای عشایر را گامی مهم در جذب گردشگران برشمرد و اظهار داشت: برگزاری این جشنواره در ماههای پایانی سال می تواند در جذب گردشگران به اقصی نقاط کرمان بسیار موثر باشد.