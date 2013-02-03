مسئولان شهرستان پیشوا با آرمانهای امام(ره) تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار و سایر مدیران شهرستان پیشوا پیش از ظهر یکشنبه همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی نسبت به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.

فرماندار شهرستان پیشوا به همراه مسئولان ادارات و نهادهای دولتی این شهرستان در چهارمین روز از دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر امام راحل(ره) ضمن قرائت فاتحه و نثار تاج گل با آرمانهای بلند امام(ره) تجدید میثاق کردند.

فرماندار شهرستان پیشوا در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایام الله دهه مبارک فجر فرصتی مناسب برای تجدید پیمان با شهدا و آرمانهای والای این عزیزان است .

انقلاب اسلامی بدون شک یک معجزه الهی بود

بهرام ستاری افزود: انقلاب اسلامی بدون شک یک معجزه الهی بود که با تدبیر و شجاعت حضرت امام خمینی(ره) به پیروزی رسید.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی امید را در دلهای مستضعفان و ستمدیدگان از رژیم ستمشاهی پهلوی روشن کرد و ترس و وحشت را در دل مستکبران و زورگویان زمان برافروخت.

این مسئول ادامه داد: امروزه پیام استقلال، آزادی و سعادت انقلاب اسلامی در هر گوشه جهان در قالب بیداری اسلامی الگوی ملتهای مسلمان شده است.

وی عنوان داشت: امروزه انقلاب اسلامی ایران به الگویی برای کشورهای اسلامی دنیا در مسیر رهایی از یوغ استکبار و داشتن حکومتی آزاد و مردمی تبدیل شده است.

ستاری با بیان اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین ارزشهای اسلامی است، اضافه کرد: دستاوردهای ایران اسلامی در سی و چهار سال گذشته باید در این دهه برای مردم بازگو شود.