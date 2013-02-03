به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی در پیام خود به دومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال قرآنی تأکید کرده است: حضرت رحمان در مقام معلم قرآن انسان را در حسن قوام به فیض خلقت رساند و خود زمام تعلیم بیان را به وی عهده‌دار شد و لطیفه ربانی هنر را در نهاد او نهاد تا نقش بندی معقول در پرده پرنیان حس را توان یابد و چهره‌پردازی رخساره غیب در آیینه شهادت را تاب آرد و این سان انسان قرآن و هنر منظومه آیات عشق و حقیقت را به هم پیوند زدند.



وی در بخش دیگری از پیام خود با بیان اینکه از این میان هنر قدسی منبعث از جاری حقیقت و ملهم از زلال هستی است که دل مایه و احیا خویش را از نفخه رحمانی روح القدس می‌گیرد تصریح کرده است: استوارترین و جان‌فزاترین منبع الهام بخش این هنر متعالی، کلام وحی و کتاب رب الارباب است که چونان ریسمانی آویخته از فراز عالم انس بر بسیط خاک در قالب کتابی بی همانند جلوه گر شد که: لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه(فصلت/42)، صحیفه‌ای که از صورت و لفظ تا باطن و معنا منشا بدیع‌ترین آفرینش‌های هنری طی قرون بوده است و هنروران و ادیبان با حدیث مکرر عشق و ایمان قصه جان فزای ربودگی و دلداگی خویش را در شعاع سپهر قرآن به خدمت و خشوع مشق کرده اند.



معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام تاکید کرده است: جشنواره آیات در مسیر الفت نهادن میان آیه‌های نور و هنر می‌کوشد تا مضامین کلام وحی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ظرافت‌های هنر متجلی نماید و تاثیری متعالی در هنر و تحولی روشن در جامعه به بار آورد؛ این جشنواره‌ها که با اندیشه تحکیم پیوند قرآنی و هنر و به کارگیری جادوی جاودانه هنر در اشاعه فرهنگ و آموزه‌های قرآنی در سطح حامعه پدید آمده اکنون در دومین دوره برگزاری شتابان مسیر رشد خویش را پی می‌گیرد و امید آن که در سایه سار الطاف حق متعال به مثابه فرصتی تاثیرگذار و جریانی کارساز در عرصه هنز دینی و ترویج فرهنگ‌سازی قرآنی ماندگار و پایدار ره پوید.



حجت الاسلام محمدی در بخش پایانی پیام خود تأکید کرده است: در این مجال با سپاس و امتنان از اصحاب هنر و صاحبان قلم که بر فروغ و رونق این جشنواره افزوده‌اند، از همه همراهان و کاربدستان، قدردانی و حق شناسی نموده و از خداوند متعال دوام عزت و توفیق ایشان را مسألت می‌نماییم.

