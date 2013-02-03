ورزشگاه 50 ساله تربت حیدریه نیازمند بازسازی است

حمید رضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جایگاه زمین چمن ورزشگاه تختی نیز با قدمتی 50 ساله نیازمند بازسازی جدی است که نبود بودجه ما را حتی در ایجاد زمین چمن هم با مشکل روبر کرده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه افزود: سالن های ورزشی شهرستان نیز جوابگوی تعداد بالای ورزش دوستان نیست و این در حالی است که تعداد زیادی از همین سالن ها نیز دچار فرسودگی شده اند.

امینی گفت: ورزشکاران شهرستانی وقتی به آن بالاها می رسند نمی توانند خودشان را نشان داده و به جامعه ورزش عرضه کنند و دلیل آن نیز وجود رابطه به جای ضابطه در خیلی از رشته های ورزشی است.

وی اظهار کرد: دو مشکل عمده ورزشکاران شهرستانی یکی وجود رابطه در انتخاب ورزشکاران است و دوم نیز مشکلات مالی و نبود پولی که ورزشکاران بتوانند در میادین مختلف ورزشی حضور یابند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه افزود: در شهرستان تربت حیدریه ورزشکاران توانمندی داریم که به دلیل وجود رابطه در انخاب ورزشکاران نمی توانند توانایی هایشان را نشان دهند.

احداث مجموعه آبی توسط بخش خصوصی



امینی اظهار کرد: تربت حیدریه با جمعیت زیاد و حضور ورزشکاران زیادی که دارد از امکانات کافی در ورزش بی بهره مانده است.

وی افزود: در تربت حیدریه فقط یک استخر سرپوشیده شنا داریم که با توجه به حضور علاقه مندان در دو بخش بانوان و آقایان این استخر جوابگوی نیاز مردم و ورزشکاران نیست.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه با توجه به ورود بخش خصوصی به بخش ورزش شهرستان بیان کرد: به تازگی قرار شده یکی از سرمایه داران شهرستان در پارک پیش کوه تربت حیدریه یک مجموعه آبی احداث کند که طبق پیش بینی های که انجام گرفته این پارک آبی تا سه سال آینده ساخته خواهد شد.

امینی افزود: در دور دوم سفر ریاست جمهور نیز ساخت یک استخر در شهرک ولی عصر تربت حیدریه به تصویب رسیده که این استخر نیز تاکنون فقط حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برای حداقل ها مانده ایم

وی گفت: با وجود مشکلات مالی اوضاع و احوالمان به گونه است که برای تامین حداقل ها نیز مانده ایم.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه افزود: ورزش شهرستان برای اسکان ورزشکاران حتی یک خوابگاه در اختیار ندارد و برای ایاب و ذهاب آنها نیز حتی یک مینی بوس در اختیار نداریم.

امینی با اشاره به میزان کمک های اداره کل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: مدیر کل ورزش استان با اینکه دستشان از نظر مالی خالی است اما همیشه ما را مورد لطفشان قرار داده اند و حداقل کمک های معنوی ایشان و حمایت هایشان پشتوانه ورزش شهرستان بوده است.

گستردگی ورزش در شهرستان ها جواب نمی دهد



وی تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع مالی گستردگی ورزش در شهرستان ها جواب نمی دهد و باید هر شهرستانی بر اساس توانمندی های که دارد در زمینه قهرمانی فعالیت کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه افزود: ورزش برای همه مردم امری لازم و ضروری است اما ورزش قهرمانی متفاوت از ورزش همگانی باید به صورت دیگری مورد توجه واقع شود.

امینی اظهار کرد: تربت حیدریه در دو و میدانی، کاراته، باستانی و کشتی قهرمانان خوبی دارد و زمینه ورزش قهرمانی نیز در این رشته ها در شهرستان وجود دارد پس بهتر است که بیشتر حمایت ها و سرمایه گذاری ها بر روی همین ورزش ها صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر در ورزش شهرستان حدود 38 هیئت ورزشی فعال وجود دارد که با توجه به بودجه و گستردگی کار این هیئت ها و همچنین امکانات و تجهیزت ورزشی نمی توان به همه این هیئت ها در سطح قهرمانی کمک کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم در چند ماه گذشته مبلغی حدود دو میلیون 500 هزار ریال از مرکز به هیئت های ورزشی استان پرداخت شده است که این مبلغ آنقدر کم است که شاید قابل گفتن نباشد.

ورزش بانوان در بعضی بخش ها فعال است



امینی با اشاره به ورزشکاران بانوی شهرستان اظهار کرد: با توجه به کمبود فضا های سرپوشیده سعی کرده ایم علاقمندان از ورزش باز نمانند.

وی افزود: در بخش بانوان و با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در برخی رشته ها مانند کاراته و دو میدانی در استان حرف های برای گفتن داریم.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه با اشاره به پیگیری های نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدورام با پیگیری های که خسروی نماینده شهرستان دارد بخشی از مشکلات ورزش کاران حل شود.

امینی از تعامل اداره ورزش و جوانان با شهر داری تربت حیدریه خبر داد و افزود: امیدوارم با پیگیری های مسئولان شهرداری بتوانیم ورزشکاران تربت حیدریه را بیشتر حمایت کنیم.

وی از پیشنهاد پارک ویژه بانوان و همچنین ایجاد مسیر مخصوص دوچرخه سوران در تریت حیدریه خبر داد و گفت: سعی داریم با کمک شورای شهر و شهردار تربت حیدریه بخشی از کاستی ها را جبران کنیم.