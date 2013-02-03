  1. سیاست
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

دقایقی قبل؛

ادامه بررسی استیضاح وزیر کار در مجلس آغاز شد

ادامه بررسی استیضاح وزیر کار در مجلس آغاز شد

جلسه مجلس برای ادامه بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات دولت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه مجلس در دستور کار مجلس بود که ادامه این جلسه به نوبت عصر کشیده شد و هم اکنون این جلسه آغاز شده است.

در جلسه نوبت صبح علاوه بر صحبت موافقان استیضاح، شیخ الاسلامی وزیر کار نیز از خود دفاع کرد.

صحبت رئیس جمهور و دو نفر دیگر از موافقان استیضاح به جلسه نوبت عصر موکول شد.

رئیس مجلس به دلیل نزدیک شدن جلسه نوبت صبح به وقت اذان ظهر 2 ساعت تنفس اعلام کرد و مجلس نیز به آن رای داد.

بنابراین جلسه نوبت عصر نیز ساعت 14:30 آغاز شد.

کد مطلب 1807447

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