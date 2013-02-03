ادامه بررسی استیضاح وزیر کار در مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه مجلس در دستور کار مجلس بود که ادامه این جلسه به نوبت عصر کشیده شد و هم اکنون این جلسه آغاز شده است.

در جلسه نوبت صبح علاوه بر صحبت موافقان استیضاح، شیخ الاسلامی وزیر کار نیز از خود دفاع کرد.

صحبت رئیس جمهور و دو نفر دیگر از موافقان استیضاح به جلسه نوبت عصر موکول شد.

رئیس مجلس به دلیل نزدیک شدن جلسه نوبت صبح به وقت اذان ظهر 2 ساعت تنفس اعلام کرد و مجلس نیز به آن رای داد.

بنابراین جلسه نوبت عصر نیز ساعت 14:30 آغاز شد.