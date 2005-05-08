بازگشت قطار سريع السير قطبي پس از يك سال

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، "قطار سريع السير قطبي" به كارگرداني رابرت زمكيس و بازي تام هنكس در ميان انبوهي از تصاوير رايانه اي، علاوه بر فروش 162 ميليون دلاري نامزد سه جايزه اسكار در بخش هاي موسيقي و صدا هم شد و حالا قرار است پس از يك تجربه موفق در اكران در سالن هاي سه بعدي، چند ماه ديگر دوباره به سينماها بازگردد.

ريچارد گلفاند و بردلي وچسلر، از مديران ارشد شركت ايمكس، مي گويند: "موفقيت خارق العاده نسخه سه بعدي "قطار سريع السير قطبي" ما را متقاعد كرد كه اين فيلم مي تواند در فصل تعطيلات حضوري دايمي داشته باشد. درست مثل "چه زندگي شگفت انگيزي" كه هنوز هم پس از سال ها مردم را به سالن هاس سينما مي كشاند. نظرسنجي ها و ارزيابي ها نشان از عملكرد بسيار خوب فيلم زمكيس تا امروز داشته و خيلي از علاقمندان "قطار . . ." تمايل خود را براي اكران مجدد فيلم اعلام كرده اند."

"قطار سريع السير قطبي" پس از اكران هفته اول در ماه نوامبر 2004 و فروش 23 ميليون دلاري خود در تعطيلات آخر هفته، به نظر يك شكست تجاري مي رسيد، اما اكران فيلم تا تعطيلات ژانويه با موفقيت ادامه يافت و در پايان اكران در امريكاي شمالي مرز فروش 160 ميليون دلار را پشت سر گذاشت. نسخه ايمكس آن هم در سراسر جهان بيش از 45 ميليون دلار فروخت و ركورد فروش نسخه هاي ايمكس را در هاليوود شكست.

دن فلمن، مدير بخش توزيع داخلي استوديو برادران وارنر مي گويد: "فيلم "قطار سريع السير قطبي" در سالن هاي ايمكس عملكردي قابل قبول داشت و بازخورد تماشاگران هم چيزي كمتر از يك شگفتي كامل نبود. احتمال مي دهم فيلم در اكران نوامبر 2005 باز هم خوب بفروشد و تا تعطيلات سال نو ميلادي روي پرده بماند."



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