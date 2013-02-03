اهدای 117 سری جهیزیه به نوعروسان گلستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان از اهدای 117 سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد در ایام الله دهه فجر خبر داد.

عباس حاجی اکبری با گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در همین راستا اقدامات و برنامه های متنوعی برای ارائه خدمات به ولی نعمتان که به فرمایش امام خمینی (ره) صاحبان اصلی انقلاب می باشند در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از این برنامه ها اهداء 117 سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد با ارزش یک میلیارد و 170 میلیون ریال است.



اهدای وام کارگشایی به 910 خانوار



قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت:‌ به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به 910 خانوار تحت حمایت این نهاد وام کارگشایی اهداء خواهد شد.

اسماعیل بشارتلو اظهار داشت: اشتغال بعنوان یکی از دغدغه های اصلی در کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان در سال های اخیر قرار گرفته و به همین جهت اقدامات ارزشمندی در بحث اشتغال و توانمند سازی افراد تحت حمایت این نهاد محقق شده است.

وی افزود: یکی از مباحثی که در خصوص توانمندسازی مددجویان انجام شده ارائه وام کارگشای به خانوار است و در همین راستا به مناسبت ایام الله دهه فجر نیز به 910 خانوار تحت حمایت این نهاد وام کارگشائی با اعتبار 6 میلیارد و 370 میلیون ریال ارائه خواهد شد.

جشن خودکفایی مددجویان

جشن خودکفایی مددجویان کمیته امداد با حضور معاون اشتغال مرکز و استاندار گلستان انجام خواهد شد.

کارشناس اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت:‌ جشن خودکفایی فردا 16 بهمن با حضور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور، استاندار گلستان، مسئولان اجرایی استان و مددجویان خودکفا شده تحت حمایت این نهاد برگزار خواهد شد.

پرویز خاکپور اظهار داشت: با حضور محمد امید معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور، نماینده ولی فقیه در استان، و استاندار گلستان مهندس قناعت، فرمانداران، مدیران بانکهای سطح استان در چهارمین روز از دهه مبارک فجر جشن خودکفایی یک هزار و 500 نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد فردا ساعت 8 و 30 دقیقه در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی گلستان برگزار خواهد شد.

بهره برداری از 199 واحد مسکن روستایی



مدیر تامین مسکن و امور مهندسی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از بهره برداری 199 واحد مسکن مددجوئی روستایی برای افراد تحت حمایت این نهاد خبر داد.



رضا رحمانی اظهار داشت:‌ با توجه به نیازهای اساسی مددجویان این نهاد جهت ساخت و تجهیز مسکن، هر ساله بخش عمده ای از منابع و بودجه را به تامین و تعمیر مسکن مددجویان تخصیص می دهد.

وی افزود: باتوجه به دغدغه های کمیته امداد در خصوص بازسازی مسکن مددجویان، با اهداف محرومیت زدائی، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، اشتغال موقت و کاهش خطرات بلایای طبیعی و بهبود وضعیت و پیشگیری از بروز خسارات افزونتر با مساعدت بلاعوض و بهره گیری از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی در این نهاد اقدام شده است.

