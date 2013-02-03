به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای بین‌المللی جودو گرجستان که در تفلیس جریان دارد، امیر قاسمی‌نژاد نماینده وزن 81- کیلوگرم کشورمان در نخستین دیدار خود به مصاف "لاشا زوربیانی" از گرجستان رفت و با امتیاز "یوکو" صاحب پیروزی شد و به دور دوم صعود کرد.

وی در دومین دیدار و کمتر از سه دقیقه "بلاندو" از رومانی با ضربه فنی شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. قاسمی‌نژاد در این مرحله در پیکار با "تاکانوری" از ژاپن ضربه فنی شد و به گروه بازنده‌ها رفت. این جودوکار کشورمان در این مرحله ابتدا با "لاسزلو"از مجارستان مبارزه می‌کند.

همچنین جواد مهجوب در وزن 100- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، "گئورگی کاوترادزه" از کشور میزبان را شکست داد. مهجوب برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به دیدار" شمیل ماگمدوف" از روسیه رفت و در یک دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه این کشتی را شکست داد. این جودوکار کشورمان برای رسیدن به فینال به مصاف برنده لتونی و گرجستان می‌رود.

اما دو نماینده وزن 90- کیلوگرم کشورمان از دور مسابقات حذف شدند. علی محمدنیا در نخستین پیکار خود مقابل "اندرو بارنس" نفر 44 رنکینگ جهانی از کشور انگلستان با دو اخطار نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. محمد جمالی ابتدا "کازیوسیوناک" نفر 59 رنکینگ جهان از بلاروس را با ضربه فنی شکست داد و سپس مقابل "مراد رجبلی" بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

رقابتهای بین‌المللی جودو گرجستان با حضور نمایندگان 20 کشور در تفلیس جریان دارد که عصر امروز به پایان می‌رسد.