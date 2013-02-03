مقدمه چینی برای حضور بلند مدت غرب در مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی به طوری زیرکانه تلاش کرده تا اینطور وانمود کند که در صورت خروج نظامیان فرانسوی از مالی، نظامیان آفریقایی مستقر در این کشور با چالش روبرو شده و نمی توانند امنیت را در مالی برقرار کنند از همین رو ارتش فرانسه باید همچنان در این کشور باقی بماند.

البته در این میان فرانسه مدعی است که قصد دارد کنترل امنیت را در مالی به نیروهای آفریقایی واگذار کرده و خود از این کشور خارج شود اما گزارش لس آنجلس تایمز نشان می دهد که فرانسه به این زودی از مالی خارج نمی شود.

به عبارت دیگر همان دلیلی که سبب شد آمریکا برای سالهای طولانی در عراق و افغانستان بماند اکنون موجب می شود که فرانسه نیز در مالی بماند.

نبود امنیت و هراس از بازگشت القاعده و سیطره آن بر مالی مواردی است که لس آنجلس تایمز تلاش کرده با ظرافت خاصی آن را در ذهن خواننده القا کند.

برای مثال در بخشی از این گزارش آمده است : با وجود کمک های ارائه شده از سوی آمریکا به ارتش مالی در سالهای اخیر، نظامیان این کشور آفریقایی همچنان گرفتار فساد هستند.

"ژئوف پورتر" از کارشناسان موسسه "شورای مخاطرات شمال آفریقا" در این باره می گوید : نیروهای آفریقایی فقط با کمک نیروهای اروپایی و نظارت آنها می توانند امنیت شمال مالی را برقرار کنند.

به گفته این کارشناس مسائل شمال آفریقا، "هدف آن است که شمال مالی از یک منطقه امن برای تروریست ها به یک منطقه ناامن برای آنها تبدیل شود. در چنین شرایطی گروه های تروریستی به حاشیه شهرها و دیگر مناطق شمال مالی رانده می شوند و توانایی های آنها نیز کاهش می یابد.

علاوه بر این کارشناس مسائل آفریقا، برخی از مقامات کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز سخنان مشابهی را در مورد وضعیت مالی به زبان آورده اند که نتیجه آنها این است که مالی به حضور نیروهای غربی در خاک خود نیاز دارد.

نیویورک تایمز در این باره می نویسد : "فرانسوا اولاند" که در گذشته متهم به عدم تصمیم گیری مناسب می شد اکنون توانسته به واسطه اعزام نظامیان فرانسه به مالی محبوبیت خود را در میان مردم فرانسه افزیش دهد.

همین نکته کوچک نشان می دهد که اعزام نیرو به کشورهای دیگر به بهانه تامین امنیت برای مردم، موضوعی است که در برهه های مختلف می تواند به سیاستمداران و حاکمان غربی کمک کند.

روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به خطرات حضور بلند مدت فرانسه در مالی اشاره کرده و می نویسد : حضور بلند مدت در مالی برای فرانسه خطراتی را به دنبال خواهد داشت که از مهمترین آنها می توان به هدف قرار گرفتن نظامیان این کشور از سوی گروه های تروریستی اشاره کرد.

به نوشته این روزنامه، استراتژی فرانسه در جنگ مالی آن بود که گروه های تروریستی را از شهرها خارج کرده و آنها را مجبور به عقب نشینی به سمت کوهها و صحرا کند تا بدین وسیله امکان پایش آنها توسط هواپیماهای بدون سرنشین فراهم شده و بتوان این گروه ها را از طریق حمله هوایی مورد هدف قرار داد.

در این میان فرانسه با کشور الجزایر که با مالی هم مرز است نیز به توافقاتی رسیده و قرار است که الجزایر کنترل بیشتری بر مرز خود با مالی داشته باشد تا امکان انتقال تروریست ها از مالی به الجزایر مشکل شود .

در این میان "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس که روز چهارشنبه به الجزایر کرده بود، از توافقنامه امنیتی سخن گفته که به موجب آن قرار است نیروهای انگلیسی به الجزایر اعزام شوند.

بدین ترتیب می توان گفت که بهانه مبارزه با القاعده و دیگر گروه های تروریستی فرصتی فراهم کرده تا کشورهای غربی و در راس آنها فرانسه و انگلیس بتوانند حضور خود در قاره آفریقا را افزایش بدهند.