عمل به دستورات قرآن به بشریت عزت می بخشد/ختم 40 دوره قرآن در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زارع پور ظهر یکشنبه در برنامه تلاوت و ختم 40 دوره قرآن کریم که همزمان با دهه فجر، سی و چهارمین سالگرد پپروزی انقلاب و یاد و خاطره 280 شهید والامقام شهرستان برگزارشد اظهار داشت: عمل کردن به معارف و تعالیم والای این کتاب نورانی باید در دستور کار همه مسلمانان باشد تا آنان را به سوی سعادت و معنویت هدایت کند.

وی با اعلام اینکه آن چیزی که می تواند در جهان اسلام به بشریت عزت ببخشد فرهنگ قرآنی است، عنوان کرد: مسلمانان می توانند با الهام گرفتن از کلام نورانی قرآن در مقابله با استبداد ایستادگی کنند.

زارع پور با بیان این که ترویج فرهنگ قرآنی باید مورد توجه همگان باشد، یادآور شد: قرآن گوهر گرانبهایی است که اگر در راستای تفهیم و ترویج آن تلاش خاصی صورت گیرد شاهد حل بسیاری از مشکلات جوامع بشری خواهیم بود که این ها همه از الطاف خدواند منان می باشد که برای ما تدبیر کرده است.

وی قرآن را موجب عزت، توانمندی، هوشیاری و آگاهی دانست که بر قلوب انسانها رسوخ و نفوذ کرده و بر آن تاثیر می گذارد و به فرموده خود قرآن بهترین شفا برای انسانها به ویژه مؤمنین است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان فقط از اسلام و قرآن هراس دارند، گفت: دشمنان در تمامی توطئه های خود یک هدف مشترک دارند و آن هم حذف اسلام است که باید گفت با توجه به خیزش بلند ملتهای کشورهای اسلامی و استکبار ستیزی جهان اسلام باید دشمنان این آرزوی خود را به گور ببرند.

وی هدف از برگزاری این گونه مراسمات راعمل به قرآن دانست و اظهارکرد: این برنامه‌ها مقدمه ای برای نزدیک شدن به قرآن است.