  1. هنر
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

آمار اعلام کرد/

رقابت درخشنده و میری برای سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

رقابت درخشنده و میری برای سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

طبق اولین آمار اعلام شده نظرات مردم فیلم‌های سینمایی "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" و "حوض نقاشی" در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم فجر اولین آمار فیلم‌های منتخب تماشاگران تا تاریخ 14 بهمن ماه را اعلام کرد.

این آمار فیلم سینمایی "هیس دخترها فریاد نمی‌زنند" با 3.32 امتیاز ساخته پوران درخشنده را تا روز گذشته به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم معرفی می‌کند. همچنین فیلم سینمایی "حوض نقاشی" با 3.30 نیز در رقابت تنگاتنگ با ساخته درخشنده قرار دارد.
 
پس از این "رسوایی" به کارگردانی مسعود ده نمکی 2.33 امتیاز گرفته است و "دهلیز" نخستین ساخته بلند سینمایی بهروز شعیبی به 2.05 امتیاز دست یافته است.
 
پنجمین فیلم برتر آمار مردمی نیز "کلاس هنرپیشگی" است که به کارگردانی علیرضا داودنژاد 1.75 امتیاز گرفته است.
 
در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سیمرغ داده می‌شود.
کد مطلب 1807473

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