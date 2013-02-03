تامین فضای آموزشی دانشگاه پیام نور اسدیه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور اسدیه صبح یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز تعداد یکهزار و 20 نفر در این دانشگاه ثبت نام و تشکیل پرونده داده اند، بیان کرد: با بهره برداری از ساختمان آموزشی دانشگاه نیاز فضای آموزشی و اداری مرتفع شده است.

علیرضا جهانگیر با بیان اینکه 815 نفر از دانشجویان پیام نور اسدیه بومی هستند، عنوان کرد: تربیت بدنی، گیاهان دارویی، فرش، مهندسی عمران از جمله رشته های مورد تقاضای دانشگاه پیام نور اسدیه است.

وی با بیان اینکه ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور اسدیه با مساحت دو هکتار و زیربنای یک‌هزار و 300 متر مربع احداث شده است، تصریح کرد: 20 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این مرکز از محل اعتبارات دانشگاه هزینه شده است.

جهانگیر یادآور شد: احداث فاز نخست سوله ورزشی واحد پیام نور اسدیه با زیربنای هزار و 500 متر مربع در دست اقدام است.

وی افزود: اعتباری که برای ساخت این سوله ورزشی هزینه می ‌شود مبلغی معادل 319 میلیون تومان است و پیش ‌بینی می ‌شود این سوله تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

راه اندازی حداقل دو رشته کارشناسی ارشد در درمیان پیگیری می شود

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: به منظور تعمیق باورهای دینی و تقویت روحیه معنوی و ایجاد روحیه نشاط و طراوت در بین دانشجویان، فعالیت های فرهنگی و ورزشی متنوعی در این دانشگاه اجرا می شود.

مهدی ثقفی با اشاره به وجود 16 رشته کارشناسی در واحد پیام نور اسدیه اظهارکرد: اقدامات لازم به منظور راه اندازی حداقل 2 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور واحد اسدیه در دست پیگیری است.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بیان کرد: از جمع دانش آموختگان در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی حدود 20 درصد در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد مشغول به تحصیل هستند.

وی با توسعه همه جانبه کمی و کیفی امور برای تدبیل واحد به مرکز دانشگاهی، تدوین طرح توجیهی و تبدیل واحد به مرکز دانشگاهی بین الملل، جذب نیروی انسانی اداری و هیات علمی، افزایش پنج برابری سهمیه ارزاق دانشجویی، احداث خوابگاه خودگران دانشجویی و تقویت تشکل های دانشجویی را از جمله اولویت های کاری این دانشگاه برشمرد.