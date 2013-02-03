  1. سیاست
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

سردار وحیدی:

اتهامات بی‌اساس وزیر دفاع آمریکا یک نوع فرافکنی مضحک است

اتهامات بی‌اساس وزیر دفاع آمریکا یک نوع فرافکنی مضحک است

سردار احمد وحیدی در واکنش به اتهامات اخیر وزیر دفاع آمریکا گفت: این اتهامات بی‌اساس یک نوع فرافکنی مضحک است که نمی‌تواند پرده بر جنایت بی‌شمار آمریکا در مناطق گوناگون جهان بویژه منطقه خاورمیانه بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به مصاحبه اخیر لئون‌پانتا وزیر دفاع آمریکا با نشریه وال‌استریت ژورنال که در آن جمهوری اسلامی ایران را به قاچاق سلاح و تلاش برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرده است، گفت: این اتهامات بی‌اساس یک نوع فرافکنی مضحک است که نمی‌تواند پرده بر جنایت بی‌شمار آمریکا در مناطق گوناگون جهان بویژه منطقه خاورمیانه بکشد.

وی افزود : البته سیا و پنتاگون که امروز نامشان در دنیا با ترور، تهدید، ناامنی، آدم‌ربایی، جاسوسی، قاچاق سلاح، آدم‌کشی مترادف است و هر روز برای تأمین منافع نامشروعشان دست به اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل می‌زنند، اتهام‌زنی و فرافکنی امری کاملاً عادی تلقی می‌‌شود.

وزیر دفاع، قاچاق سلاح به مکزیک، قاره افریقا و اقصی نقاط جهان و کمک مالی علنی به تروریست‌های آدم‌کش را از نمونه‌های بارز اقدامات آنان در این امور غیرانسانی دانست.

سردار وحیدی گفت: حجم گسترده قاچاق سلاح از جمله موشک‌های دوش‌پرتاب آمریکایی ضد هواگرد که گفته می‌شود در دست تروریست‌ها و معارضین مسلح در سوریه قرار گرفته و هر روز جنایت جدید  می‌آفریند از دیگر نمونه‌های قاچاق سلاح و تلاش آنان برای بی‌ثبات کردن منطقه است.

وزیر دفاع گفت: امروز بزرگترین دلالان اسلحه با آمریکا و اسرائیل گره خورده‌اند، نگاهی به فضای مجازی، اینترنت و اطلاعات، آمار و ارقامی که در این زمینه وجود دارد نشان می‌دهد کمپانی‌ها و شرکت‌های آمریکایی تولید سلاح که همگی زیرنظر پنتاگون و سیا فعالیت می‌کنند از کهنه‌کاران قاچاق سلاح در جهان به شمار می‌روند.

سردار وحیدی افزود: بخش دیگری از اهداف اینگونه اتهام‌زنی‌ها منحرف کردن افکار عمومی جهان از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه فضایی و صنعت دفاعی است که می‌تواند جریان خودباوری، استقلال‌طلبی را در منطقه و جهان تقویت کند.

وزیر دفاع در پایان، با رد اینگونه اتهامات گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی و معنوی است و برای رساندن پیام خود که همان پیام اسلام و قرآن که منطبق با فطرت انسان‌ها است نیاز به قاچاق سلاح و اقدامات غیر قانونی ندارد.

کد مطلب 1807475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها