به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به مصاحبه اخیر لئون‌پانتا وزیر دفاع آمریکا با نشریه وال‌استریت ژورنال که در آن جمهوری اسلامی ایران را به قاچاق سلاح و تلاش برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرده است، گفت: این اتهامات بی‌اساس یک نوع فرافکنی مضحک است که نمی‌تواند پرده بر جنایت بی‌شمار آمریکا در مناطق گوناگون جهان بویژه منطقه خاورمیانه بکشد.

وی افزود : البته سیا و پنتاگون که امروز نامشان در دنیا با ترور، تهدید، ناامنی، آدم‌ربایی، جاسوسی، قاچاق سلاح، آدم‌کشی مترادف است و هر روز برای تأمین منافع نامشروعشان دست به اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل می‌زنند، اتهام‌زنی و فرافکنی امری کاملاً عادی تلقی می‌‌شود.

وزیر دفاع، قاچاق سلاح به مکزیک، قاره افریقا و اقصی نقاط جهان و کمک مالی علنی به تروریست‌های آدم‌کش را از نمونه‌های بارز اقدامات آنان در این امور غیرانسانی دانست.



سردار وحیدی گفت: حجم گسترده قاچاق سلاح از جمله موشک‌های دوش‌پرتاب آمریکایی ضد هواگرد که گفته می‌شود در دست تروریست‌ها و معارضین مسلح در سوریه قرار گرفته و هر روز جنایت جدید می‌آفریند از دیگر نمونه‌های قاچاق سلاح و تلاش آنان برای بی‌ثبات کردن منطقه است.



وزیر دفاع گفت: امروز بزرگترین دلالان اسلحه با آمریکا و اسرائیل گره خورده‌اند، نگاهی به فضای مجازی، اینترنت و اطلاعات، آمار و ارقامی که در این زمینه وجود دارد نشان می‌دهد کمپانی‌ها و شرکت‌های آمریکایی تولید سلاح که همگی زیرنظر پنتاگون و سیا فعالیت می‌کنند از کهنه‌کاران قاچاق سلاح در جهان به شمار می‌روند.



سردار وحیدی افزود: بخش دیگری از اهداف اینگونه اتهام‌زنی‌ها منحرف کردن افکار عمومی جهان از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه فضایی و صنعت دفاعی است که می‌تواند جریان خودباوری، استقلال‌طلبی را در منطقه و جهان تقویت کند.



وزیر دفاع در پایان، با رد اینگونه اتهامات گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی و معنوی است و برای رساندن پیام خود که همان پیام اسلام و قرآن که منطبق با فطرت انسان‌ها است نیاز به قاچاق سلاح و اقدامات غیر قانونی ندارد.