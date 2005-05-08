طلوع تاريكي به سينما مي آيد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، "طلوع تاريكي" نوشته سوزان كوپر نام دومين جلد از مجموعه كتابهايي است كه تقابل نور و ظلمت را روايت مي كنند و قرار است نخستين قسمت از مجموعه فيلم هاي اين سري بر اساس آن ساخته شود. "طلوع تاريكي" داستان پسركي امروزي است كه در يازدهمين سالروز تولد خود درمي يابد نيروي جادويي درون خود دارد. او بايد به همراه گروهي كه خود را وقف مبارزه با نيروهاي تاريكي كرده اند، پيش از پايان جهان به هويت خودش، كساني كه با آنها مي جنگد و نحوه غلبه بر نيروهاي شيطاني پي ببرد.

كتاب "طلوع تاريكي" نخستين بار در سال 1973 منتشر شد و تا به امروز پنج جلد از اين مجموعه منتشر شده است. اگر نخستين فيلمي كه بر اساس كتاب ساخته مي شود به موفقيت برسد، احتمال فيلم شدن هر چهار جلد ديگر وجود دارد. "طلوع تاريكي" تا به امروز جوايز متعددي از چهار گوشه دنيا برده و هر روز بر تعداد علاقمندان و طرفداران آن افزوده مي شود.

شركت والدن ميديا كه حق اقتباس سينمايي از كتاب محبوب "شير، جادوگر و كمد لباس" را هم در اختيار دارد، حق اقتباس سينمايي از "طلوع تاريكي" را هم در اختيار گرفته و قرار است تهيه كنندگي نخستين فيلم "طلوع تاريكي" را مارك پلات بر عهده بگيرد. پلات پيش از اين "قانوناً بلوند" را هم تهيه كرده است.



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