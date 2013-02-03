100هزار حلقه سی دی غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 45 هزار حلقه دی وی دی در سال گذشته و 59 هزار حلقه سی دی نیز در 9 ماهه امسال توسط مراجع انتظامی کشف و ضبط شد که پس از طی مراحل قانونی و نظارتی توسط این اداره کل، برای صدور حکم تحویل مراجع قضایی گردید.

کمالوندی بیان داشت: در شهرستان بویراحمد در سال گذشته 26 هزار و 430 حلقه سی دی و دو هزار و 70 حلقه دی وی دی و در 9 ماهه امسال هفت هزار حلقه سی دی و 21 هزار و 480 حلقه دی وی دی غیر مجاز کشف و امحاء شد.

کمالوندی افزود: در شهرستان گچساران نیز 16 هزار و 913 حلقه سی دی و 12هزار و 125 حلقه دی وی دی و در شهرستان کهگیلویه چهار هزار و 949 حلقه سی دی و سه هزار و 198 حلقه دی وی دی از سال گذشته تاکنون کشف شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان بهمئی نیز سه هزار و 399 حلقه سی دی و یکهزار و 662 حلقه دی وی دی و در شهرستان دنا یکهزار و 112 حلقه سی دی کشف، ضبط و امحاء شد.

آلبوم موسیقی محلی "وار" رونمایی می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای انجام شده در دهه فجر امسال اظهار داشت: آلبوم موسیقی محلی "وار" و ترانه محلی "انقلاب" کاری از انجمن موسیقی استان رونمایی می شود.

کمالوندی با بیان اینکه این آیین از سری برنامه های بزرگداشت دهه مبارک فجر است، عنوان کرد: این آلبوم موسیقی محلی محصول انجمن موسیقی استان و به تهیه کنندگی این اداره کل تولید شده است.

وی افزود: این آلبوم نتیجه یکسال تلاش هنرمندان انجمن موسیقی استان و شامل 10 تصنیف و آواز به خوانندگی "کاظم کریمی" و موسیقی و تنظیم "حمید توفیقی بروجنی" است.

کمالوندی یادآور شد: ترانه محلی انقلاب نیز به همت گروه موسیقی "پرنیان" تهیه شده که خواننده آن "کاظم کریمی" و سرپرست و آهنگساز نیز "حسین انصاری" است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: آلبوم موسیقی محلی "وار" از فردا در کلیه مراکز فروش عرضه محصولات فرهنگی قابل تهیه است.

کمالوندی تصریح کرد: تولید و انتشار مجموعه هایی محلی کمک شایانی به زنده نگه داشتن سنتها و فرهنگ بومی استان می کند.