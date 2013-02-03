رقابت 2037 شاعر در جشنواره شعر فجر/ ربط دادن جشنواره به رمی جمرات!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر ظهر امروز یکشنبه 15 بهمن با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدعلی بهمنی و رضا حمیدی رئیس شورای علمی و دبیر این جشنواره در سالن اجتماعات شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

وزیر ارشاد که قدری دیر به این کنفرانس مطبوعاتی آمد، گفت: بنده از جلسه استیضاح وزیر کار و تعاون به اینجا آمده‌ام و بعد از این نشست خبری نیز باید به این جلسه برگردم.

وی سپس گفت: امسال اقدامات خوبی برای برگزاری جشنواره شعر فجر انجام شده و خوشبختانه شاعران پیشکسوت هم همکاری خوبی داشته‌اند.

حسینی از گشایش هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در روز سه شنبه هفته جاری 17 بهمن در جزیره خارک خبر داد و افزود: این جشنواره تا 7 اسفند و به مدت 20 روز ادامه خواهد یافت و طی این مدت برنامه‌های متنوع شعری در سراسر کشور برگزاری خواهد شد.

وزیر ارشاد درباره نحوه انتخاب جزیره خارک برای برپایی آئین گشایش این جشنواره گفت: جزیره خارک در دوران جنگ تحمیلی بارها و بارها بمباران شد و دشمن می‌خواست صادرات نفت کشورا که از این منطقه صورت می‌گرفت، قطع کند ولی موفق نشد. از این جهت انتخاب خارک برای میزبانی جشنواره شعر فجر اقدام خوبی بود.

همچنین به گفته حسینی جشنواره بین‌المللی شعر فجر غیر از تهران به صورت منطقه‌ای در 7 مرکز استان شامل گلستان، قزوین، کرمان، همدان ، خراسان رضوی و فارس برگزار خواهد شد. اینکه چرا 7 منطقه کشور برای میزبانی برنامه‌های جشنواره شعر فجر انتخاب شده به اهمیت و ویژگی‌های عدد 7 برمی‌گردد؛ به هر حال عدد 7 دارای ویژگی‌هایی است. طواف در 7 روز است، سعی صفا و مروه 7 مرتبه است و حتی رمی جمره 7 بار انجام می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از شاعران و ادیبان کشور خواست تعامل بیشتری باهم داشته باشند تا بتوان جشنواره شعر فجر را به صورتی شایسته برگزار کرد.

وی با اشاره به فعالیت بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) در جشنواره‌های وابسته به وزارت ارشاد به فعالیت این بخش در جشنواره شعر فجر هم اشاره کرد و گفت: در مجموع امسال سعی خواهد شد فرصت شعرخوانی برای شاعران کشور بیشتر فراهم شود.

حسینی در ادامه از بررسی کتاب‌های دو سال اخیر شاعران کشور در جشنواره شعر فجر به عنوان یکی از برنامه‌های آن خبر داد و با اشاره به موضوع انتخاب تاثیرگذارترین شاعر 10 سال اخیر کشور گفت: قرار شده است امسال از یکی از شاعرانی که تاثیرگذاری بیشتری بین مردم داشته است، تجلیل شود.

وزیر ارشاد در این مورد یادآورشد: ممکن است یک شاعر شاعر توانمندی باشد اما اشعارش کمتر نزد مردم مخاطب داشته باشد. بدیهی است انتخابی که ما صورت خواهیم داد ناظر بر تاثیرگذارترین شاعر است.

وی گفت: در این مورد نظرسنجی انجام خواهد شد و نتیجه آن به عنوان تاثیرگذارترین شاعر نزد مردم معرفی خوهد شد البته این اقدام معنایش این نیست که دیگران را نفی کنیم ولی به هر حال نظر مردم هم نباید نادیده گرفته شود.

حسینی انتشار کتابی در معرفی شاعران صاحبنام کشور را از دیگر برنامه‌های جشنواره شعر فجر عنوان کرد و گفت: در جشنواره امسال دو شاعر درگذشته عرصه انقلاب تجلیل خواهند شد؛ یکی از این شاعران خلیل عمرانی است که در آئین افتتاحیه این جشنواره تقدیر می‌شود. شاعر دیگر شاهرخ اورامی است که در جشنواره منطقه‌ای همدان تجلیل خواهد شد.

به گفته وزیر ارشاد امسال در انتخاب داوران جشنواره شعر فجر دقت زیادی صورت گرفته است. حسینی دراین باره گفت سعی شده افراد زبده‌ای به عنوان داور انتخاب شوند. البته ممکن است هر انتخابی اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته باشد ولی باید توجه داشت که در کارهای فرهنگی نمی‌توان خط کش گذاشت.

وی تعداد شاعرانی را که با ارسال آثارشان در هفتمین جشنواره شعر فجر حضور دارند دو هزار و 37 نفر اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با 1451 شاعر سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. امسال 39.5 درصد شرکت کنندگان در جشنواره شاعران زن هستند.

به گفته وزیر ارشاد امسال از 27 کشور تقاضا برای حضور در جشنواره شعر فجر ارائه شده بود که ازبین آنها 15 کشور پذیرفته شدند تا در جشنواره حضور فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سعی شده به بحث زبان و ادبیات فارسی توجه بیشتری شود، تاکید کرد: ما در این دولت برنامه‌های شعری فراوانی داشته‌ایم و هفته‌ای نبوده که یک برنامه شعری نداشته باشیم.