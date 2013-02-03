آل خلیفه به دنبال گفتگو نیست/ سرکوب مردم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، مجید میلاد گفت: رژیم بحرین تا به این لحظه نشان داده است که به طور جدی خواهان گفتگوی مفید، آشتی و عدالت نیست.

وی افزود: رژیم بر خلاف آنچه در رسانه ها مطرح می شود عمل می کند، به سرکوب مردم ادامه می دهد و خواسته های مردم بحرین را نادیده می گیرد.

میلاد بیان کرد: راه حل بحران در بحرین کاملا مشخص است و همه طرفهای داخلی، بین المللی و ناظران امور از آن آگاه هستند و این راهکار توجه به خواست مردم است.

وی افزود: رژیم در راستای آرام کردن اوضاع در بحرین، فراهم شدن زمینه برگزاری گفتگوهای مفید و توجه به خواست مردمی حرکت نمی کند.

عضو جمعیت الوفاق بیان کرد: رژیم به طور ظاهری با گفتگوها موافق است، اما در حقیقت راه را به سوی همه راه حلهای ممکن می بندد.

وی گفت : بازداشت فعالان، دادگاه و صدور احکام انتقام جویانه همچنان ادامه دارد و این نشان دهنده جدی نبودن رژیم در گفتگوهاست.

این در حالی است که منامه پایتخت بحرین عصر دیروز شاهد تظاهراتی بود که به دعوت ائتلاف چهارده فوریه برپا شده بود.

تظاهرات کنندگان شعار ندای انقلاب را سر دادند، این شعاری است که گروههای سیاسی برای بزرگداشت دومین سالگرد شروع انقلاب در بحرین در نظر گرفته اند.