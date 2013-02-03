450 معلول سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد البرز قرار دارند

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد معلول سرپرست خانواده از همه مزایای حمایتی، مستمری، درمان، فرهنگی، جهیزیه، عمران، اشتغال و... این نهاد بهره مند هستند.



وی گفت: تندرستی یکی از نعمت های بزرگ الهی در زندگی انسان است و در مقابل بیماری همواره به عنوان خطری انسان و جامعه را تهدید می کند و زیان های اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی را به دنبال دارد.



وی افزود: کمیته امداد از آغاز تأسیس با همت امداد یاران افتخاری و کارکنان خود، به منظور یاری رسانی به قشر محروم جامعه و ترویج فرهنگ انفاق، ایثار و هدایت انگیزه ها و کمکهای مردمی، در جهت تأمین زندگی محرومان و مستمندان تلاش می کند .



کرابی تاکید کرد: حرکت در جهت تأمین حداقل نیازهای اساسی و بهبود شاخص های زندگی خانواده های فاقد درآمد برای تحقق زندگی سالم و توسعه پوشش حمایتی به نیازمندان جامعه ، هماهنگ با سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.



معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز گفت: رسیدگی به نیازهای فوری و ضروری نیازمندان تحت حمایت، در جهت کاهش شکاف طبقاتی و تأمین رفاه عمومی، از جمله وظایف این نهاد است.

