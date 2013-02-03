سرانه مسجد در سطح شهرستان بویراحمد پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی در آیین کلنگ زنی مسجد شهر مادوان بویراحمد افزود: توسعه فرهنگ مشارکت در احداث و بنای اماکن مذهبی از مهم‌ترین وظایف مردم و مسئولین است.

وی ساخت مساجد را یکی از خواسته‌های مردم شهرها و روستاهای این شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: تحقق این موضوع مستلزم همکاری و مشارکت مردم و مسئولان است.

زارعی مساجد را مستحکم‌ترین پایگاه‌ فرهنگی دینی دانست و تصریح کرد: باید با قدر دانستن چنین فضاها و گسترش آنها، نسبت به ترویج دین و فرهنگ اسلامی و اخلاقی تلاش کنیم.

وی از انجام پیگیریهایی برای احداث و بازسازی مساجد در این شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می شود تا نیمه اول سال آینده تعداد ۲۰مسجد و حسینیه در این شهرستان احداث شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا همچنین نسبت به رفع مشکلات روشنایی معابر و ایجاد اماکن ورزشی در شهر مادوان تاکید کرد.

وی همچنین به تحریم اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با درایت و رهبری مقام عظمای ولایت تحریم‌ها در شیب قرار گرفته و روز به روز در حال شکست هستند.