ارتباط مشکوک با اجانب نوعی پیش گویی از فتنه در سال جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در نشست دبیران این حزب با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر معادلات قدرت در جهان گفت: بدون شک انقلاب اسلامی متغیر اصل تحولات جهان در سه دهه اخیر بوده است.

وی با تجلیل از شخصیت امام خمینی(ره) به عنوان منجی قرن ما اظهار داشت: نام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی اصلی‌ترین نام در قرن ماست. او پیامبرگونه پیش گویی فروپاشی یکی از دو قدرت جهان را کرد و تحقق یافت.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: عصر امام خمینی عصر افول قدرت های شیطانی و ظهور قدرت الهی جمهوری اسلامی است. ما ایرانیان افتخار می‌کنیم که چنین رهبر الهی داشتیم و افتخار می‌کنیم که مقام معظم رهبری راه "امام خمینی(ره)" را با قدرت دنبال کردند و بینی ابرقدرتها را در جنگ نرم علیه ملت ایران به خاک مالیدند.

حبیبی تصریح کرد: امروز اقتدار ملت ایران در منطقه و جهان تثبیت شده است و دشمنان اسلام و ایران را از ضربه زدن به کشور ناامید کرده است. رونمایی از پیشرفتهای کشور در روزهای دهه فجر واقعا غرور انگیز است.

وی افزود: دهه فجر یک فرصت برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب است و بدون شک مردم در حفظ این دستاوردها حرف اول را زده و می زنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به کشف ارتباط برخی از به اصطلاح روزنامه‌نگاران با شبکه‌های جاسوسی دشمن و اعتراض وزارت خارجه انگلیس بیان داشت: وزارت خارجه انگلیس می‌گوید با روزنامه‌نگاران مستقل در ایران برخورد می‌شود و ما از آنها حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما می‌گوئیم همین حمایت شما سند مستقل نبودن آنهاست. این حمایت انگلیس در نزد ملت ما آنها را وابسته به دولت انگلیس و حقوق بگیر بی‌بی‌سی معرفی می‌نماید و در نتیجه مردم ما می‌گویند ما نباید در داخل اجازه دهیم عده‌ای به نام روزنامه‌نگار تحت‌الحمایه انگلیس و بی‌بی‌سی باشند هر چند نام خود را روزنامه‌نگار مستقل! بگذارند.

وی اضافه کرد: این خواسته ملی از مقامات امنیتی و قضایی است که می‌خواهند با این پدیده زشت وابستگی به بیگانگان در عرصه رسانه‌های کشور برخورد کنند.

حبیبی خاطرنشان کرد: رصد ارتباطات مشکوک برخی از عناصر رسانه با اجانب مهم است و می‌تواند نوعی پیش‌گویی از فتنه در سال جدید باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به سوریه گفت: رژیم صهیونیستی با ماجراجویی دست به یک حماقت زده است. این ماجراجویی ضربه سنگین دیگری بر آنها وارد خواهد ساخت.

طبیعی است که حق سوریه برای مقابله به مثل، وفق معاهدات بین‌المللی محفوظ است.

وی سکوت سازمان ملل، ناتو، سازمان همکاری اسلامی و بعضی مجامع بین‌المللی در این حمله را تقبیح کرد و اظهار داشت: این حمله در حقیقت برای ایجاد یک منفذ تنفس برای تروریست‌ها بوده و بهترین سند برای همگرایی تروریست‌های ضد دولت سوریه با رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مقاومت در منطقه است.

حبیبی همچنین با اشاره به اوضاع مصر تاکید کرد: لیبرالها، سکولارها و آنهایی که با حاکمیت اسلام در مصر مخالفند، منشاء ناآرامیها در مصر هستند. آنها مأمورند از سوی آمریکا به دولت مصر فشار بیاورند تا دولت امتیاز بیشتری به آمریکا بدهد و مواضع ضد صهیونیستی خود را فراموش کند.

وی افزود: انقلابیون در مصر، تونس و یمن و دیگر کشورهای رها شده از بند دیکتاتورها می‌دانند آمریکا مشغول مصادره انقلاب در این کشورها است تا دوباره سلطه خود را بر ملت های رها شده تحمیل کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام و میهمانان کشورهای اسلامی درباره هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن خاطر نشان کرد: نخبگان جهان اسلام بدانند اگر به سمت همگرایی نروند دشمن نسبت به براندازی دولتهای جدید اقدام خواهد کرد. آمریکا در همگرایی نخبگان کشورهای اسلامی اختلال می‌کند لذا باید نقشه‌های دشمن را تشریح کرد و اتحاد و همبستگی اسلامی و ملی را جدی گرفت.

حبیبی در پایان هوشیاری بیشتر مسئولان و رسانه‌ها را در رابطه با تغییرات دولت آمریکا لازم دانست زیرا به نظر می‌رسد که دولت اوباما در این تغییرات در پی سیاست جدیدی در جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه است که تفرقه‌اندازی و ایجاد درگیری‌های داخلی و تخریب‌های کشورهایی که نهضت بیداری اسلامی را به پا داشته اند در نظر دارد که نیاز به تحلیل دقیق و تبدیل تهدید ها به فرصت دارد.

