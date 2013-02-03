  1. هنر
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

پاسخ دبیرخانه به دانشجویان:

برنامه کارگاه "خوزستان، صنعت نفت، فرهنگ سکونت" تغییر کرد

برنامه کارگاه "خوزستان، صنعت نفت، فرهنگ سکونت" تغییر کرد

به دلیل درخواست‌های دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در کارگاه "خوزستان، صنعت نفت، فرهنگ سکونت" مهلت ثبت‌نام در این کارگاه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال درخواست‌‌های دانشجویان علاقه‌مند، این کارگاه با دو تغییر در برنامه زمانی برگزار خواهد شد.

تغییر نخست در پایان مهلت ثبت‌نام است که برای افزایش فرصت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، تا ساعت ۱۲ شب روز ۲۲ بهمن ۹۱ تمدید شد. به پیشنهاده‌هایی (پروپوزال‌هایی) که بعد از زمان اعلام شده ارسال شوند ترتیب اثر داده نمی‌شود.

با این تغییر، اسامی برگزیدگان در روز ۲۹ بهمن از طریق سایت دبیرخانه رویدادهای معماری به نشانی www.panjareh.info اعلام خواهد شد.

همچنین برنامه سفر به خوزستان و بازدید جمعی کارگروه‌ها از خوزستان برای برگزیدگان مرحله ثبت‌نام، در روزهای پنجشنبه ۱۰ اسفند تا یکشنبه ۱۳ اسفند برگزار می‌شود. این تغییر در پاسخ به درخواست داوطلبان آزمون دکترا انجام شده است. به این ترتیب مرحله کارگاه معرفی که زمان آن پیش از این ۳ اسفند اعلام شده بود، برگزار نخواهد شد.

 برنامه سمینار نهایی بدون تغییر در ۲۱ و ۲۲ فروردین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1807499

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