جشن کپرزدایی در ریگان/ محرومیت زدایی ارمغان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، امروز عشایر شهرستان ریگان ظهر یکشنبه به پاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی جشن کپر زدایی در منطقه سرزه برگزار کردند.

با حضور مسولین ادارات شهرستان ریگان جشن کپر زدایی در ریگان بر گزار شد و عشایر خوشحالند که با گذشت چندین سال اکنون در منازلی مستحکم زندگی می کنند.

مجید اعتمادی، فرماندار ریگان در حاشیه برگزاری این جشن در گفتگو با خبر نگار مهر با تبریک ایام الله دهه فجر گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات ارزنده ای را در مناطق محروم خصوصا شهرستان ریگان ارائه نموده است که ما شاهد این امکانات و دستاوردها اکنون در مناطق عشایری هستیم.

وی افزود: یکی از این اقدامات بحث کپر زدایی در مناطق عشایری بود که بیش از 360واحد مسکونی مقاوم با اعتبار 40میلیارد ریال در مناطق عشایری احداث و اکنون عشایر صاحب خانه ای مستحکم هستند.

فرماندار ریگان گفت: از این مقدار تسهیلات 5میلیارد ریال به صورت بلاعوض در اختیار این مناطق خصوصا منطقه زلزله زده چاه قنبر قرار گرفت.



مهاجرت معکوس در ریگان

وی از راه اندازی پوشش برنامه های صداوسیما مخابرات و ساخت مدرسه در این مناطق خبر داد و افزود: با اجرای طرح کپر زدایی در مناطق عشایری مهاجرت معکوس در این مناطق انجام شده است.

اعتمادی گفت: با توجه به خشکسالیهای پی در پی در مناطق عشایری و تلف شدن دامهای آنها این مناطق را عشایر ترک نمودند اما با اقدامات دولت در این مناطق عشایر مجددا به محل سکونت خود بازگشتند و اکنون صاحب منازلی مستحکم هستند.

وی افزود: جهت اشتغال زایی ساکنان این منطقه چندین حلقه چاه کشاورزی برای عشایر این منطقه احداث شده و کشاورزی که چندین سال پیش رو به فراموشی شده بود مجددا احیا شد.

اکنون عشایر شهرستان ریگان به پاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی جشنی را بر پا نمودند و از خدمات دولت نظام تشکر نمودند.

مردم از دستاوردهای انقلاب در مناطق محروم می گویند

امین الله هاشم زهی یکی از ساکنان این منطقه در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: چندین سال با مشکلات در کپرهایی از سنگ و چوب زندگی نمودیم اما نظام مقدس جمهوری اسلامی منازلی مستحکم برای ما ساخت و اکنون در منازل مستحکم زندگی می کنیم از نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولین کمال تقدیر و تشکر را داریم.

جیهل نزادی مقدم گفت: قبلا در این کپرها باد و طوفان و باران ما را اذیت می نمود دولت تلاش نمود و برای ما امکاناتی در این منطقه فراهم کرد.

سکینه هاشم زهی می گوید: مسولین در این منطقه تلاشهای زیادی در زمینه فراهم نمودن امکانات انجام دادند ما از آنها کمال تقدیر و تشکر را داریم.

خدامراد هاشم زهی نیز به خبرنگار مهر می گوید: در این روستا برق، مخابرات، صداوسیما، منزل مسکونی مقاوم و مدرسه راه اندازی شده است خدا را شاکریم که چنین مسولین پر تلاشی داریم.

