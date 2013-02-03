جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 12:31 امروز وقوع یک آتش سوزی در کارگاه تولیدی پوشاک مردانه به سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله آتش نشانان 3 ایستگاه همراه دستگاه های تنفسی خود را به محل حادثه در خیابان خیام، خیابان حمام قبله رساندند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد آتش سوزی در طبقه دوم یک ساختمان 4 طبقه رخ داده که در جریان آن البسه و پارچه های موجود در کارگاه دچار حریق شده است. آتش نشانان در نخستین گام از سرایت آتش به کارگاه های دیگر جلوگیری کرده و سپس به اطفاء آتش پرداختند.

وی ادامه داد: در این حادثه یکی از کارگران که از ناحیه پا و کمر دچار سوختگی شده بود که از سوی امدادگران اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد. ساعت 13:04 با پایان یافتن عملیات آتش نشانان به ایستگاه های خود بازگشتند.