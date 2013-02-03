تقدیم 225 هزار شهید به اسلام و انقلاب/ ثبت جهانی آثار شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مومنین ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از 11 عنوان کتاب و نرم افزار چند رسانه ای مرتبط با شهدای استان سمنان که در تالار حکیم الهی فرهنگسرای کومش سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه حدود 225 هزار شهید در کشور داریم اظهار داشت: تمام وصیت نامه های شهدا از خانواده ها و دوستان شهدا جمع آوری شده و بدون دست بردن در آنها بر اساس استان ها جدا سازی شده است.

آثار شهدا ثبت جهانی می شود

وی با بیان اینکه این آثار ثبت ملی شده است و به زودی ثبت جهانی آن نیز اعلام می شود اظهار داشت: این آثار هدیه ای به خانواده شهدا است.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ثبت جهانی آثار شهدا شامل وصیت نامه، دست نوشته، دل نوشته و ... خبر داد و گفت: در کشور هشت میلیون سند از وصیت نامه ها، دست نوشته ها، دل نوشته ها و ... تاکنون جمع آوری و تدوین شده است.

هزار و 640 سند قطعی برای استان سمنان

وی با تاکید بر اینکه این آثار به ترتیب حروف الفبا تدوین و برای استان های مختلف کشور گردآوری و رونمایی می شود افزود: از این اسناد هزار و 640 سند قطعی برای استان سمنان است که در حدود 13 عنوان کتاب تدوین و چاپ می شود.

مومنین در ادامه اضافه کرد: این آثار تا آخرین جلد به صورت نمایه در آمده و قابل دسترسی خواهد بود.

انقلاب اسلامی الگویی برای جهانیان

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز در این همایش با تجلیل از مقام شهدا و گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: به برکت خون شهدا انقلاب اسلامی پس از 33 سال امروز با صلابت و اقتدار به پیش می رود و الگویی برای جهانیان شده است.

علیرضا خلخالی افزود: بهترین راهکار برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان چاپ و انتشار کتاب های مرتبط با شهدا و وصیت نامه آنها است.

نیازمند بصیرت و تبعیت از رهبری هستیم

وی با یاد آوری هجمه های فرهنگی و جنگ نرم دشمنان اظهار داشت: در این جنگ دشمن دیده نمی شود و بیشتر از گذشته نیازمند بصیرت و تبعیت از رهبری هستیم.

خلخالی ضمن تقدیر از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین کتاب و فعالیت های فرهنگی عنوان کرد: مردم ایران بدون چشم داشت و هدف کسب امتیازات مادی در انقلاب مشارکت و از رهبری امام تبعیت کردند.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز با تبعیت از رهبری و با حفظ و توسعه آرمان های امام راحل باید همچنان در صحنه حاضر باشیم افزود: ایران هم اکنون به برکت خون شهدا امن ترین کشور جهان است و دشمنان جرات تعرض به آن را ندارند.

چاپ هشت جلد کتاب برگرفته از وصیت نامه های شهدای استان سمنان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز در ادامه از وجود هشت جلد کتاب وصیت نامه شهدای استان سمنان مشتمل بر وصیت 809 شهید این استان خبر داد.

قاسم ملکدار اضافه کرد: کتاب های تالیفی نیز با عناوین "ساقیان معرفت"، "از انتظار به سوخت" و "رفیقت کجاست" نیز چاپ و منتشر شده است.

چاپ بیش از 60 عنوان کتاب ویژه شهدا در استان سمنان

وی اظهار داشت: تاکنون در استان سمنان بیش از 60 عنوان کتاب و اثر در زمینه شهدا چاپ و منتشر شده و سمنان از استان های برتر در این زمینه است.

در این مراسم هشت جلد کتاب وصیت نامه شهدا، سه عنوان کتاب تالیفی و یک عنوان نرم افزار چند رسانه ای مرتبط با شهید "حیدر عبدوس" رونمایی شد.