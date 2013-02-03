فقدان امکانات بهداشتی در روستاهای کبودراهنگ به مهاجرت روستاییان دامن می زند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌علی پورمختار امروز در نشست شورای بررسی مسائل و مشکلات شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ، گفت: بسیاری روستا‌ها به خاطر فاصله از مرکز بخش امکان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی ندارند.

وی همچنین بر لزوم جلوگیری از رویکرد برخی از پزشکان برای ورود به امور غیر از طبابت تأکید کرد.

نماینده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نا رضایتی در برخی موضوعات بهداشت و درمان در روستا‌ها از نظر بهسازی یا بهداشت و درمان گفت: تأمین بودجه و پزشک و بهسازی خانه‌های بهداشت لازم است چراکه پیگیری نشدن این موضوع، مشکلات تخلیه روستا‌ها را به دنبال دارد.

وی در خصوص مطالبات بیمارستان و پزشکان از بیمه‌ها نیز افزود: با توجه به اینکه بیمه‌ها از بیمه‌گزاران پول دریافت می‌کنند باید دلیل تأخیر پرداخت‌های بیمه‌ها به دانشگاه علوم پزشکی بررسی و پیگیری شود.

پورمختار با اشاره به مشکلات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله بهاری و امام رضا‌(ع) گفت: بیماران از نحوه خدمات دهی در این دو بیمارستان راضی نیستند و نارضایتی بیشتر در خصوص کمبود پزشکان متخصص است که بیماران برای معالجه خود باید به مرکز استان همدان مراجعه کنند.

وی افزود: کمبود پزشک، خانه‌های بهداشت نامناسب و کمبود نیرو در درمانگاه‌های روستایی از مشکلات عمده مردم بهار و کبودراهنگ است و این مسئله توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

نماینده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه برخی از پزشکان به جز فعالیت‌های پزشکی به فعالیت‌های تجاری و کشاورزی می‌پردازند، افزود: باید مانع اقدام این افراد شد.

بودجه اختصاص یافته به بخش بهداشت و درمان کم است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: بودجه اختصاص یافته به بخش بهداشت و درمان کم است و باید با طرح موضوع در مجلس و حمایت از افزایش بودجه‌های بهداشتی و درمانی شرایط بهبود یابد.

رضا صفی‌آریان اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر پزشکان این منطقه هندی و بنگلادشی بودند اما به برکت انقلاب اسلامی پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص با تجربه و خوبی داریم و به طور مثال هم‌اکنون در تمام مراکز استان‌ها جراحی قلب و مغز و اعصاب انجام می‌شود.

وی در انتقاد از کمبود اعتبار بخش بهداشت و درمان گفت: ماهانه باید 15 میلیارد تومان حقوق و مزایا به کارکنان ارائه شود در حالی که دولت فقط 9 میلیارد تومان اختصاصی می‌دهد و مابقی باید از درآمدها حاصل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: با پیگیری‌های انجام شده موفق به دریافت 11 میلیارد تومان شده‌ایم که چهار میلیارد دیگر نیز باید درآمد داشته باشیم که تأمین این مبلغ بسیار سنگین است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز توضیحاتی در خصوص کمبود پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در کبودراهنگ، تفاوت تعرفه ویزیت پزشکان، جراحی در بخش‌های دولتی و خصوصی، واقعی بودن تعرفه‌های دولتی، کوتاه مدت بودن ماندگاری پزشکان استان همدان در پرداخت مبالغ ثابت به پزشکان شاغل در مناطق محروم و مشکل نیروی انسانی ارائه کرد.

صفر شمس تاکید کرد: با همت مسئولان و سرعت‌بخشی به امور، اقداماتی که تاکنون انجام شده در آینده ثمر بخش است.

13 پزشک متخصص در کبودراهنگ فعال است

وی با بیان اینکه 13 پزشک متخصص در کبودراهنگ فعال است، افزود: اولویت پرداخت حقوق کارکنان موجب شده خود بیمارستان در پرداخت هزینه‌ها با مشکل مواجه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اظهار داشت: با توجه به محدود بودن بودجه‌های بهداشت و درمان باید برای خودگردان شدن و افزایش درآمد بیمارستان برنامه‌ریزی شود.

شمس با بیان اینکه با بخشنامه جدید ریاست جمهوری در سال آینده بخشی از مشکلات مجوز‌ها رفع می‌شود، ابراز امیدواری کرد: دانشگاه در پرداخت حقوق و مزایای واجب کارکنان دچار مشکل نشود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ نیز گفت: در حال حاضر در شهرستان کبودراهنگ 60 خانه بهداشت بدون دیوارکشی وجود دارد و تعدادی از درمانگاه ها نیز به رسیدگی نیاز دارند که در صورت تأمین اعتبار تا سال 93 بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

حسن بهرامی گفت: شبکه بهداشت و درمان کبودراهنگ شامل سه بخش بیمارستان، مرکز بهداشت و فوریت‌های پزشکی و 16 مرکز بهداشتی و درمانی با 90 خانه بهداشت است که وظیفه اصلی آن ترویج بهداشت و سلامت و پیشگیری از بیماری‌هاست.

وی افزود: کمبود پزشک در درمانگاه‌های روستایی، مشکلات معیشتی و دریافتی کم پزشکان و کمبود اعتبارات عمرانی تا سال 90 بسیار مطرح بود و در سال 90 به همت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تا حدودی حل شد به طوری که 145 میلیون تومان در سال 90 و حدود 146میلیون تومان در سال 91 برای تعمیر و تجهیز خانه‌های بهداشت اختصاص یافت.

بیمارستان امام رضا (ع) کبودراهنگ در بخش رادیولوژی کمبود دارد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ یکی دیگر از مشکلات بیمارستان امام رضا(ع) را کمبود پزشک متخصص عنوان کرد و افزود: در بخش رادیولوژی کمبود رادیولوژیست داریم.

وی افزود: متأسفانه بیمه‌ها یک میلیارد و 100 میلیون تومان به علوم پزشکی بدهکارند که اگر بیمه‌ها این مبلغ را پرداخت کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.